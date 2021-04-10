Дивно, але шахістка знялася з турніру через поганий інтернет!

Одна з найсильніших шахісток Казахстану, гросмейстер Динара Садуакасова знялася з міжнародного турніру Polgar Challenge через негативу в Інтернеті. раніше українку позбавили титулу чемпіонки світу через шахрайства , А вона просить детектор брехні.

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"Дорогі друзі, з великим жалем змушена повідомити, що через нестабільне інтернету змушена перервати участь у турнірі Polgar Challenge. Я готувалася до турніру як в шаховому плані, так і в технічному. Але протягом всіх семи партій, які я грала, весь час були проблеми. І в ході кожної партії мені доводилося більше думати про інтернет. Використовувала поєднання трьох провайдерів, нічого не допомагало. Ще раз приношу вибачення уболівальникам і організаторам ", – повідомила Садуакасова в Facebook

Динара підкреслила, що навіть останню зустріч програла через погану зв'язку:

"Навіть в партії 7-го туру з міжнародним гросмейстером Лей Тінцзе у мене була перевага за часом і зайва пішак в Конєва ендшпілі 3 на 2, але через нестабільну зв'язку я прострочила час. Кожна гра була для мене великим стресом, тому що в будь-який момент зв'язок могла перерватися "

24-річна Динара Садуакасова є чемпіонка світу до 20 років і чемпіонкою Азії 2019 року.

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