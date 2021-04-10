Русский
$ 27,98
33,23
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Дивно, але шахістка знялася з турніру через поганий інтернет!

10 квітня, 16:27

Олена Павлова Олена Павлова

Одна з найсильніших шахісток Казахстану пережила великий стрес

Одна з найсильніших шахісток Казахстану, гросмейстер Динара Садуакасова знялася з міжнародного турніру Polgar Challenge через негативу в Інтернеті. раніше українку позбавили титулу чемпіонки світу через шахрайства , А вона просить детектор брехні.

Реклама

Читайте також: Тест. Десять цікавих фактів про шахи

"Дорогі друзі, з великим жалем змушена повідомити, що через нестабільне інтернету змушена перервати участь у турнірі Polgar Challenge. Я готувалася до турніру як в шаховому плані, так і в технічному. Але протягом всіх семи партій, які я грала, весь час були проблеми. І в ході кожної партії мені доводилося більше думати про інтернет. Використовувала поєднання трьох провайдерів, нічого не допомагало. Ще раз приношу вибачення уболівальникам і організаторам ", – повідомила Садуакасова в Facebook

Динара підкреслила, що навіть останню зустріч програла через погану зв'язку:

"Навіть в партії 7-го туру з міжнародним гросмейстером Лей Тінцзе у мене була перевага за часом і зайва пішак в Конєва ендшпілі 3 на 2, але через нестабільну зв'язку я прострочила час. Кожна гра була для мене великим стресом, тому що в будь-який момент зв'язок могла перерватися "

24-річна Динара Садуакасова є чемпіонка світу до 20 років і чемпіонкою Азії 2019 року.

Реклама

Раніше ми писали, чому українську чемпіонку світу звинуватили в Чітерство .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

інтернет шахи відмова шахматист
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Таки плагіат? Росія боягузливо відповіла на звинувачення Баюл
Таки плагіат? Росія боягузливо відповіла на звинувачення БаюлІнші
Дарина Білодід грайливо побажала гарного дня, Марина Бех обурилася
Дарина Білодід грайливо побажала гарного дня, Марина Бех обуриласяІнші
Скандал у фігурному катанні: росіянок запідозрили у махінаціях з гормонами
Скандал у фігурному катанні: росіянок запідозрили у махінаціях з гормонамиІнші
Оце так бюст! Космічні груди Марини Бех-Романчук
Оце так бюст! Космічні груди Марини Бех-РоманчукІнші
Красуня-дзюдоїстка похвалилася іменним вином
Красуня-дзюдоїстка похвалилася іменним виномІнші
Перший силач світу помер в Росії після свого ювілею
Перший силач світу помер в Росії після свого ювілеюІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти