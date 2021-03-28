Українку позбавили титулу чемпіонки світу через шахрайство, а вона просить детектор брехні

Українську шахістку Юлію Осьмак дискваліфікували після перемоги на студентському чемпіонаті світу, який проходив онлайн. Дівчину підозрюють в читерстві. Раніше були названі нові гетьмани України.

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У фіналі жіночого рапіду Осьмак набрала 4,5 бала з 5 можливих, проте згодом її результат анулювали через високий рівень статистики в п'яти партіях, а переможницею оголосили білоруску Юлію Антолак. А українка отримала технічну поразку в кожному матчі, її суперницям ці зустрічі зараховували як нічиї.

Юлія Осьмак/Фото Moschess

На жаль, апеляція в такому випадку не передбачена правилами, але Осьмак впевнена у своїй чесній перемозі й заявила, що готова пройти через детектор брехні.

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Загалом журі ФІДЕ дискваліфікувало 20 шахістів на студентському чемпіонаті світу через підозри в нечесній грі. Але найцікавіше, що таке рішення не є безпосереднім доказом шахрайства і не впливає на звичайний статус гравця в матчах за дошкою.

Але якщо в майбутньому будуть зафіксовані випадки грубого або повторного порушення правил, ситуацію буде розглядати Комісія з етики і дисципліни ФІДЕ. Вона може відсторонити шахіста від змагань на строк до 15 років.

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