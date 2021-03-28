Русский
$ 27,97
33,03
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Українку позбавили титулу чемпіонки світу через шахрайство, а вона просить детектор брехні

28 березня, 22:42

Олена Павлова Олена Павлова

Юлія Осьмак виграла змагання, які проходили онлайн

Українську шахістку Юлію Осьмак дискваліфікували після перемоги на студентському чемпіонаті світу, який проходив онлайн. Дівчину підозрюють в читерстві. Раніше були названі нові гетьмани України.

Реклама

У фіналі жіночого рапіду Осьмак набрала 4,5 бала з 5 можливих, проте згодом її результат анулювали через високий рівень статистики в п'яти партіях, а переможницею оголосили білоруску Юлію Антолак. А українка отримала технічну поразку в кожному матчі, її суперницям ці зустрічі зараховували як нічиї.

Юлія Осьмак/Фото Moschess

Юлія Осьмак/Фото Moschess

На жаль, апеляція в такому випадку не передбачена правилами, але Осьмак впевнена у своїй чесній перемозі й заявила, що готова пройти через детектор брехні.

Реклама

Читайте також: Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефону

В тренді
Україна відігралася у Франції: відео голів та огляд відбіркового матчу ЧС-2022

Загалом журі ФІДЕ дискваліфікувало 20 шахістів на студентському чемпіонаті світу через підозри в нечесній грі. Але найцікавіше, що таке рішення не є безпосереднім доказом шахрайства і не впливає на звичайний статус гравця в матчах за дошкою.

Але якщо в майбутньому будуть зафіксовані випадки грубого або повторного порушення правил, ситуацію буде розглядати Комісія з етики і дисципліни ФІДЕ. Вона може відсторонити шахіста від змагань на строк до 15 років.

Дивіться, як 13-річна українка перемогла на чемпіонаті Європи із шахів

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

шахи шахрайство шахматист дискваліфікація
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Тонше не буває! Дзюдоїстка Білодід вразила ангельською талією в компанії іншої красуні
Тонше не буває! Дзюдоїстка Білодід вразила ангельською талією в компанії іншої красуніІнші
"Це просто кайф": вигляд зверху на тренуванні сексуальної спортсменкиІнші
Сіточка, яка не приховує нічого: еротична сукня від словацької велосипедистки
Сіточка, яка не приховує нічого: еротична сукня від словацької велосипедисткиІнші
Оксано, чи ти це? Такою Баюл ми ще не бачили!
Оксано, чи ти це? Такою Баюл ми ще не бачили!Інші
Блискуча чемпіонка Білодід вразила новою зачіскою
Блискуча чемпіонка Білодід вразила новою зачіскоюІнші
Нижня білизна, через яку видно все: надто відверті фото ринг-гьорл
Нижня білизна, через яку видно все: надто відверті фото ринг-гьорлІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти