Тест. Десять цікавих фактів про шахи

135 років тому відбувся перший матч за звання чемпіона світу

29 березня 1886 року в Новому Орлеані завершився перший офіційний матч за звання чемпіона світу з шахів. Вільгельм Стейніц переміг Йоганна Цукерторта – 10:5!

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За регламентом матч грався до 10 перемог, нічиїх не рахували. Грали по 3 партії в тиждень. Контроль часу – 2 години на перші 30 ходів і 1 година на наступні 15 ходів. Вперше на шахових змаганнях застосовувалася демонстраційна дошка. Переможець отримав 1000 доларів призових.

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Остання партія матчу Стейніц – Цукерторт:

1. e4 e5 2. ♘c3 ♞c6 3. f4 exf4 4. d4 d5 5. exd5 ♛h4 + 6. ♔e2 ♛e7 + 7. ♔f2 ♛h4 + 8. g3 fxg3 + 9. ♔g2 ♞xd4 10. hxg3 ♛g4 11. ♕e1 + ♝e7 12. ♗d3 ♞f5 13. ♘f3 ♝d7 14. ♗f4 f6 15. ♘e4 ♞gh6 16. ♗xh6 ♞xh6 17. ♖xh6 gxh6 18. ♘xf6 + ♚f8 19. ♘xg4 1-0

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До 135-річчя першого чемпіонського матчу ми створили для вас захоплюючий шаховий тест. Перевірте себе, наскільки ви в курсі подій в шаховому світі.

Десять цікавих фактів про шахи Вчені вважають, що шахи – ефективний спосіб поліпшити свою пам'ять. Вони допомагають вирішувати складні завдання і продумувати ідеї. Дослідження показали, що шахи активізують обидві півкулі мозку, поліпшують творчі здібності, концентрацію, критичне мислення і навички читання. Пройти тест 1/10 У шахах ввели годинник після того, як ... Шахматисты уснули за столом 100 % Одна партия продолжалась год 0 % З'явилися грошові призи 0 % Далі 2/10 Скільки ходів тривала найдовша партія в історії міжнародних турнірів? 269 67 % 317 0 % 444 33 % Далі 3/10 Що назвали чорною дірою в шахах? Турнір, де програли всі, хто грав чорними фігурами 67 % Партію Нг – Ерігаяма, де 15 фігур були взяті на полі d5 33 % Пат чорному королю 0 % Далі 4/10 Ким працювала людина, яка придумала складну шахову дошку? Пожежник 0 % Моряк 67 % Священик 33 % Далі 5/10 Назвіть максимальну кількість ходів до першого взяття фігури 23 0 % 78 33 % 94 67 % Далі 6/10 Що ніколи не робив Наполеон під час гри в шахи? Не здавався 33 % Не робив рокіровку 67 % Не грав чорними 0 % Далі 7/10 Який рекорд за кількістю одночасних партій наосліп? 37 0 % 48 67 % 55 33 % Далі 8/10 Кому з шахістів зарахували поразку через дзвінок мобільного телефону? Руслан Пономарьов 100 % Гаррі Каспаров 0 % Магнус Карлсен 0 % Далі 9/10 Скільки максимально ходів може тривати партія? 2135 33 % 5949 33 % Нескінченно 33 % Далі 10/10 На чемпіонаті Китаю 2009 року найсильніша шахістка світу Хоу Іфань отримала технічну поразку. За що? Прийшла на гру в міні-спідниці 67 % Запізнилася на п'ять секунд 33 % Курила за дошкою 0 % Далі

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