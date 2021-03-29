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Тест. Десять цікавих фактів про шахи

29 березня, 21:29

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

135 років тому відбувся перший матч за звання чемпіона світу

29 березня 1886 року в Новому Орлеані завершився перший офіційний матч за звання чемпіона світу з шахів. Вільгельм Стейніц переміг Йоганна Цукерторта – 10:5!

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За регламентом матч грався до 10 перемог, нічиїх не рахували. Грали по 3 партії в тиждень. Контроль часу – 2 години на перші 30 ходів і 1 година на наступні 15 ходів. Вперше на шахових змаганнях застосовувалася демонстраційна дошка. Переможець отримав 1000 доларів призових.

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Остання партія матчу Стейніц – Цукерторт:

1. e4 e5 2. ♘c3 ♞c6 3. f4 exf4 4. d4 d5 5. exd5 ♛h4 + 6. ♔e2 ♛e7 + 7. ♔f2 ♛h4 + 8. g3 fxg3 + 9. ♔g2 ♞xd4 10. hxg3 ♛g4 11. ♕e1 + ♝e7 12. ♗d3 ♞f5 13. ♘f3 ♝d7 14. ♗f4 f6 15. ♘e4 ♞gh6 16. ♗xh6 ♞xh6 17. ♖xh6 gxh6 18. ♘xf6 + ♚f8 19. ♘xg4 1-0

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До 135-річчя першого чемпіонського матчу ми створили для вас захоплюючий шаховий тест. Перевірте себе, наскільки ви в курсі подій в шаховому світі.

Десять цікавих фактів про шахи

Вчені вважають, що шахи – ефективний спосіб поліпшити свою пам'ять. Вони допомагають вирішувати складні завдання і продумувати ідеї. Дослідження показали, що шахи активізують обидві півкулі мозку, поліпшують творчі здібності, концентрацію, критичне мислення і навички читання.
Пройти тест
1/10

У шахах ввели годинник після того, як ...

Шахматисты уснули за столом
100 %
Одна партия продолжалась год
0 %
З'явилися грошові призи
0 %
На першому міжнародному турнірі 1851 року суддя, який фіксував ходи в партії Вільямс – Маклоу, зробив історичний запис: "Партія залишилася незакінченою, оскільки обидва супротивники заснули..."
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2/10

Скільки ходів тривала найдовша партія в історії міжнародних турнірів?

269
67 %
317
0 %
444
33 %
Найтриваліша шахова партія була зіграна між Іваном Николічем і Гораном Арсовічем в Белграді в 1989 році. Вона тривала 20 годин 15 хвилин, за гру було зроблено 269 ходів, і вона закінчилася внічию
Далі
3/10

Що назвали чорною дірою в шахах?

Турнір, де програли всі, хто грав чорними фігурами
67 %
Партію Нг – Ерігаяма, де 15 фігур були взяті на полі d5
33 %
Пат чорному королю
0 %
У партії Нг – Ерігаяма, яка пройшла в 1992 році в Манілі, 15 фігур були взяті на поле d5
Далі
4/10

Ким працювала людина, яка придумала складну шахову дошку?

Пожежник
0 %
Моряк
67 %
Священик
33 %
За легендою, накладну шахівницю винайшов в 1125 році священик. Церква забороняла священикам грати в шахи і він складав дошку навпіл, щоб вона здавалася схожою на книгу
Далі
5/10

Назвіть максимальну кількість ходів до першого взяття фігури

23
0 %
78
33 %
94
67 %
У партії Рогофф – Вільямс (Стокгольм, 1969) перше взяття сталося на 94-му ході
Далі
6/10

Що ніколи не робив Наполеон під час гри в шахи?

Не здавався
33 %
Не робив рокіровку
67 %
Не грав чорними
0 %
Кажуть, Наполеон вважав, що королю ганебно ховатися, а тому ніколи не робив рокіровку
Далі
7/10

Який рекорд за кількістю одночасних партій наосліп?

37
0 %
48
67 %
55
33 %
У грудні 2016 року узбецький шахіст Тимур Гарєєв дав сеанс наосліп на 48 дошках. Сеанс тривав близько 20 годин. Гарєєв виграв 35 партій, 6 програв і 7 зіграв внічию
Далі
8/10

Кому з шахістів зарахували поразку через дзвінок мобільного телефону?

Руслан Пономарьов
100 %
Гаррі Каспаров
0 %
Магнус Карлсен
0 %
Руслан Пономарьов став першим шахістом, кого дискваліфікували через мобільний. У день матчу Руслан святкував 20-річчя і хтось подзвонив з привітанням
Далі
9/10

Скільки максимально ходів може тривати партія?

2135
33 %
5949
33 %
Нескінченно
33 %
Комп'ютер змоделював партію з максимальним числом ходів, вийшло 5949
Далі
10/10

На чемпіонаті Китаю 2009 року найсильніша шахістка світу Хоу Іфань отримала технічну поразку. За що?

Прийшла на гру в міні-спідниці
67 %
Запізнилася на п'ять секунд
33 %
Курила за дошкою
0 %
Хоу Іфань запізнилася всього на п'ять секунд
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