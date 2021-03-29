Тест. Десять цікавих фактів про шахи

29 березня 1886 року в Новому Орлеані завершився перший офіційний матч за звання чемпіона світу з шахів. Вільгельм Стейніц переміг Йоганна Цукерторта – 10:5!
За регламентом матч грався до 10 перемог, нічиїх не рахували. Грали по 3 партії в тиждень. Контроль часу – 2 години на перші 30 ходів і 1 година на наступні 15 ходів. Вперше на шахових змаганнях застосовувалася демонстраційна дошка. Переможець отримав 1000 доларів призових.
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Остання партія матчу Стейніц – Цукерторт:
1. e4 e5 2. ♘c3 ♞c6 3. f4 exf4 4. d4 d5 5. exd5 ♛h4 + 6. ♔e2 ♛e7 + 7. ♔f2 ♛h4 + 8. g3 fxg3 + 9. ♔g2 ♞xd4 10. hxg3 ♛g4 11. ♕e1 + ♝e7 12. ♗d3 ♞f5 13. ♘f3 ♝d7 14. ♗f4 f6 15. ♘e4 ♞gh6 16. ♗xh6 ♞xh6 17. ♖xh6 gxh6 18. ♘xf6 + ♚f8 19. ♘xg4 1-0
До 135-річчя першого чемпіонського матчу ми створили для вас захоплюючий шаховий тест. Перевірте себе, наскільки ви в курсі подій в шаховому світі.
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