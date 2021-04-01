Політична заказуха Росії: чому українську чемпіонку світу звинуватили у чітерство

Фахівець вважає, що комісія складалася з слабкого гросмейстера і трьох людина, які навчилися відрізняти коня від слона

Відомий український гросмейстер Олександр Арещенко відреагував за скандал в шахах. Українку Юлію Осьмак позбавили титулу чемпіонки світу через читерства , Але дівчина заперечує будь-яке шахрайство і просить перевірити її на детекторі брехні.

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Призер командного чемпіонату світу виклав свої думки з стосовно ситуації, що склалася і звернувся за поясненнями до юрідсту ФІДЕ Олександру Мартинову. Нагадаємо, що Міжнародну шахову федерацію очолює екс-помічник президента РФ Володимира Путіна Аркадій Дворкович.

Олександр Арещенко / Фото: Facebook

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Склад комісії вирішила що Осьмак читерамі

"Пан Мартинов на ефірі заявив що комісія складається з досвідчених і шановних людей. На ділі, в комісію входить один дуже слабкий гросмейстер і три людини, які навчилися відрізняти коня від слона і правильно розставляти початкову позицію. Шановний Олександре Мартинов, в чому полягає досвідченість цих людей, якщо вони навіть в шахи толком грати не вміють і в будь-якому дворі знайдеться парочка дідусів, які їм можуть показати майстер-клас?

Вважаю складу комісії просто знущанням і плювком в обличчя шахістам з боку FIDE ".

Юлія Осьмак/Фото Moschess

політична заказуха

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"Я, як і багато інших професійних шахісти, не знайшли будь-яких відхилень у партіях Осьмак саме в цьому конкретному турнірі. Звідси випливає кілька питань. Перший і дуже важливий: її покарали за читінг саме і конкретно в цьому турнірі або були підозри, проведено аналіз її інтернет партій з попередніх турнірів?

На ділі це виглядає просто як юридична вода. Програму ніхто не бачив, ваші експерти-розрядники не витримують ніякої критики, доказів ніхто не бачив. Я з таким же успіхом можу заявити що це банальна політична заказуха з метою очорнення моєї країни в очах громадськості з боку країни-агресора "

Юлія Осьмак / Фото: Facebook

Довічний бан або вибачення

"Якщо ви звинувачуєте гравця і рушіте йому його кар'єру, ви зобов'язані продемонструвати факти. І якщо це так, то баньте його вже нормально, на довгий строк або взагалі назавжди. Читерамі – за фактом звичайний злодій і якщо це було систематично, то повідомте громадськості з зазначенням конкретних фактів, турнірів, статистики. Або вибачайтеся перед обвинуваченим. Шахістів не дуже влаштовує, що звинувачений в чітерство може вільно грати в новому турнірі. Ви практично даєте зелене світло читерам, кажучи, що якщо тебе зловили, то нічого страшного, у тебе є ще одна спроба.

"Все це пахне свавіллям і диктатурою з боку FIDE: Банимо кого хочемо, тому що можемо. Ну і якщо врахувати, що президентом FIDE є особа, наближена до царя держави з яким у нас за фактом війна, то можливо і прямим політичним замовленням", – підсумував Арещенко

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Раніше ми писали, що в шахах грянула українсько-російська війна .

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