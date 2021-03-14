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Японія готова пустити глядачів на Олімпіаду. Хто зможе подивитися Ігри?

14 березня, 12:17

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Планується, що трибуни будуть заповнені наполовину

Хороші новини прийшли з Японії. За спортсменів буде кому вболівати на Іграх в Токіо. Організатори літньої Олімпіади мають намір допустити глядачів на трибуни. Чи будуть це тільки японці, чи допустять і зарубіжних фанів, поки невідомо. Хоча питання з іноземними вболівальниками ще не вирішене.

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Передбачається, що заповнюваність спортивних об'єктів складе 50%. Про це з посиланням на джерела повідомляється в газеті Sankei.

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Зазначається, що для стадіонів великого розміру число глядачів не повинно перевищувати 20 тисяч людей. У разі поліпшення епідеміологічної обстановки оргкомітет може відмовитися від введення даного обмеження. Очікується, що остаточне рішення з цього питання буде прийнято в середині квітня.

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Нагадаємо, що організатори вже продали на Ігри 4,48 млн квитків. Олімпіада повинна була пройти ще влітку 2020-го, але була перенесена через пандемію і тепер відбудеться в Токіо з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

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Раніше ми писали, що олімпійський чемпіон готовий пропустити Токіо-2020. Він не хоче вакцинуватися.

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Олімпійські ігри Олімпіада-2020

Джерело: Championat.ru

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