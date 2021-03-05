Русский
$ 27,76
33,41
  1. Спорт
  2. Спортивні турніри
  3. Олімпійські ігри Токіо 2020

Японія не пустить глядачів на Олімпіаду: питання по іноземним туристам майже вирішене

5 березня, 20:35

Олена Павлова Олена Павлова

На трибуни можуть допустити лише місцевих жителів

Багатостраждальна літня Олімпіада-2020 в Токіо, швидше за все, пройде без туристів з-за кордону. Змагання зможуть відвідати тільки жителі Японії. Хоча організатори Олімпіади вже продали на Ігри 4,48 млн квитків.

Реклама

Читайте також: Японському бізнесу не потрібна Олімпіада: більшість компаній проти Ігор в Токіо

Відмова від іноземних уболівальників пов'язана з тим, що на боротьбу з коронавірусом Японії потрібно більше часу, ніж спочатку передбачалося – повідомляє агентство Kyodo.

"Ми дійсно хотіли б, щоб люди з усього світу заповнили стадіони. Але якщо ми не будемо готові їх прийняти, а медична ситуація в Японії не буде ідеальною, це доставить багато проблем і туристам з-за кордону", – сказала голова оргкомітету Сейко Хасімото.

Токіо-2020

Токіо-2020 / Фото: Reuters

Реклама

Рішення по допуск іноземних уболівальників повинні прийняти в середині березня. Але за даними джерела агентства, це питання вже практично вирішене і не на користь туристів. При цьому організатори не розглядають варіант зі скасуванням або перенесенням Ігор.

Читайте також: Чи знайде Україна вакцину для спортсменів? Беленюк вже подумує про укол

Нагадаємо, що Олімпіада повинна була пройти ще влітку 2020-го, але була перенесена через пандемію і тепер відбудеться в Токіо з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Раніше ми писали, що олімпійський чемпіон готовий пропустити Токіо-2020.

Олімпійський вогонь Ігор-2020 прибув до Японії з Греції Відео: Reuters

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Олімпійські ігри вболівальники глядачі Олімпіада-2020 коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Олімпійський чемпіон готовий пропустити Токіо-2020 року, щоб не вакцинуватися
Олімпійський чемпіон готовий пропустити Токіо-2020 року, щоб не вакцинуватисяІнші
Що творить українець в 53! Олімпійський чемпіон ще 2000 року переміг на Кубку світу
Що творить українець в 53! Олімпійський чемпіон ще 2000 року переміг на Кубку світуІнші
Чи знайде Україна вакцину для спортсменів? Беленюк вже подумує про укол
Чи знайде Україна вакцину для спортсменів? Беленюк вже подумує про уколІнші
Японія не пустить глядачів на Олімпіаду: питання по іноземним туристам майже вирішене
Японія не пустить глядачів на Олімпіаду: питання по іноземним туристам майже вирішенеОлімпіада-2020
Здавати квитки? Іноземних вболівальників хочуть не пустити на Олімпіаду-2020
Здавати квитки? Іноземних вболівальників хочуть не пустити на Олімпіаду-2020Інші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти