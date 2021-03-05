Японія не пустить глядачів на Олімпіаду: питання по іноземним туристам майже вирішене

Багатостраждальна літня Олімпіада-2020 в Токіо, швидше за все, пройде без туристів з-за кордону. Змагання зможуть відвідати тільки жителі Японії. Хоча організатори Олімпіади вже продали на Ігри 4,48 млн квитків.
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Відмова від іноземних уболівальників пов'язана з тим, що на боротьбу з коронавірусом Японії потрібно більше часу, ніж спочатку передбачалося – повідомляє агентство Kyodo.
"Ми дійсно хотіли б, щоб люди з усього світу заповнили стадіони. Але якщо ми не будемо готові їх прийняти, а медична ситуація в Японії не буде ідеальною, це доставить багато проблем і туристам з-за кордону", – сказала голова оргкомітету Сейко Хасімото.
Рішення по допуск іноземних уболівальників повинні прийняти в середині березня. Але за даними джерела агентства, це питання вже практично вирішене і не на користь туристів. При цьому організатори не розглядають варіант зі скасуванням або перенесенням Ігор.
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Нагадаємо, що Олімпіада повинна була пройти ще влітку 2020-го, але була перенесена через пандемію і тепер відбудеться в Токіо з 23 липня по 8 серпня 2021 року.
Раніше ми писали, що олімпійський чемпіон готовий пропустити Токіо-2020.
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