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Япония готова пустить зрителей на Олимпиаду. Кто сможет посмотреть Игры?

14 марта, 12:17

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Планируется, что трибуны будут заполнены наполовину

Хорошие новости пришли из Японии. За спортсменов будет кому поболеть на Играх в Токио. Организаторы летней Олимпиады намерены допустить зрителей на трибуны. Будут ли это только японцы или допустят и зарубежных фанов, пока неизвестно. Хотя вопрос с иностранными болельщиками еще не решен.

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Предполагается, что заполняемость спортивных объектов составит 50%. Об этом со ссылкой на источники сообщается в газете Sankei.

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Отмечается, что для стадионов большого размера число зрителей не должно превышать 20 тысяч человек. В случае улучшения эпидемиологической обстановки оргкомитет может отказаться от введения данного ограничения. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в середине апреля.

Напомним, что организаторы уже продали на Игры 4,48 млн билетов. Олимпиада должна была пройти еще летом 2020-го, но была перенесена из-за пандемии и теперь состоится в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Ранее мы писали, что олимпийский чемпион готов пропустить Токио-2020. Он не хочет вакцинироваться.

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Олимпийские игры Олимпиада-2020

Источник: Championat.ru

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