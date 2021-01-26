Русский
$ 28,17
34,23
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

"Я плакала!" Найкращій спортсменці України Білодід не дали пожити іншим життям

26 січня, 10:20

Олег Люлька Олег Люлька

Перенесення Олімпійських ігор порушило всі плани чарівній дзюдоїстці

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо красуня Дар'я Білодід, яку читачі Segodnya.ua визнали найкращою спортсменкою України 2020 року, зізналася, що дуже емоційно сприйняла перенесення Олімпіади в Токіо через коронавірус на літо 2021-го.

"Я плакала, тому що з дитинства запрограмувала себе на 2020 рік. У мене ця мета була з дитинства. Тривалий час ти тримаєш себе у важких рамках, багато в чому обмежуєш – як робот. Я не з тих спортсменів, які можуть дозволити собі відпочити. Мій організм не знає, що це таке. І ось я себе налаштувала – 2020 рік, Ігри, а потім хочеться щось поміняти, відпочити, іншим життям, можливо, жити. Тому що зараз у мене життя – тільки спорт"

Реклама

/ Фото: AFP

"І тут в певний момент тобі кажуть, що ще рік, вважай – навіть півтора, чекати. Психологічно прийняти це дуже складно", – зізналася 20-річна Дар'я Білодід під час стріму в Instagram з олімпійською чемпіонкою з фехтування Ольгою Харлан

/ Фото: Instagram

Реклама

Дарина Білодід

Дарина Білодід / Фото: Instagram

Зазначимо, що й Олімпіада у нові терміни – з 23 липня по 8 серпня 2021 – під загрозою зриву. Як ми писали раніше, уряд Японії шукає спосіб для оголошення про скасування Ігор через ситуацію з COVID зі збереженням можливості проведення змагань у Токіо в 2032 році.

Дарина Білодід за кермом Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

дзюдо Олімпіада-2020 Дар'я Білодід
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Покарання СРСР за криваве побоїще і змова проти США: ТОП-5 бойкотів Олімпіад
Покарання СРСР за криваве побоїще і змова проти США: ТОП-5 бойкотів ОлімпіадІнші
"Настав час покінчити із США. Я аплодую терористам": вогненні цитати найкращого шахіста світуІнші
Нестерпний геній, який переміг СРСР: 13 років тому не стало легенди шахів Боббі Фішера
Нестерпний геній, який переміг СРСР: 13 років тому не стало легенди шахів Боббі ФішераІнші
"Жодна людина не була зі мною так довго". Знаменитий український велогонщик приспав свою вівчаркуІнші
Гола спортсменка після бану в Instagram дещо прикрила своє тіло, але пообіцяла
Гола спортсменка після бану в Instagram дещо прикрила своє тіло, але пообіцяла "бурю"Інші
Спортсменка, що привчила до голого бюсту, вирішила похвалитися іншими принадами
Спортсменка, що привчила до голого бюсту, вирішила похвалитися іншими принадамиІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти