"Я плакала!" Найкращій спортсменці України Білодід не дали пожити іншим життям

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо красуня Дар'я Білодід, яку читачі Segodnya.ua визнали найкращою спортсменкою України 2020 року, зізналася, що дуже емоційно сприйняла перенесення Олімпіади в Токіо через коронавірус на літо 2021-го.

"Я плакала, тому що з дитинства запрограмувала себе на 2020 рік. У мене ця мета була з дитинства. Тривалий час ти тримаєш себе у важких рамках, багато в чому обмежуєш – як робот. Я не з тих спортсменів, які можуть дозволити собі відпочити. Мій організм не знає, що це таке. І ось я себе налаштувала – 2020 рік, Ігри, а потім хочеться щось поміняти, відпочити, іншим життям, можливо, жити. Тому що зараз у мене життя – тільки спорт"

Реклама

/ Фото: AFP

"І тут в певний момент тобі кажуть, що ще рік, вважай – навіть півтора, чекати. Психологічно прийняти це дуже складно", – зізналася 20-річна Дар'я Білодід під час стріму в Instagram з олімпійською чемпіонкою з фехтування Ольгою Харлан

/ Фото: Instagram

Реклама

Дарина Білодід / Фото: Instagram

Зазначимо, що й Олімпіада у нові терміни – з 23 липня по 8 серпня 2021 – під загрозою зриву. Як ми писали раніше, уряд Японії шукає спосіб для оголошення про скасування Ігор через ситуацію з COVID зі збереженням можливості проведення змагань у Токіо в 2032 році.

Дарина Білодід за кермом Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама