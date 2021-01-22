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Олімпіаду в Токіо скасують. Залишилося набратися мужності сказати про це

22 січня, 08:35

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Японія побореться за Ігри 2032 року

Знову тривожні новини надходять з Японії. 80 відсотків опитаних японців виступають за скасування або перенесення Олімпійських ігор. І до них готовий прислухатися уряд, пише The Times .

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Влада прийшла до висновку, що Олімпіаду в Токіо доведеться скасувати через ситуацію з коронавірусом. За даними джерела, уряд Японії шукає шлях для оголошення про скасування Олімпійських ігор при збереженні можливості їх повторного проведення в Токіо в 2032 році – в найближчу вільну дату, організатора якої ще не визначено.

"Ніхто не хоче бути першим, хто скаже про це, але консенсус досягнутий: це занадто важко. Особисто я думаю, що Олімпіада не відбудеться", – сказало джерело The Times.

Інформацію видання спростували в Японії. Але зробили це вкрай невпевнено. Заступник генерального секретаря уряду Японії Манабу Сакаї заявив: "Уряд нашої країни веде підготовку до проведення Олімпійських ігор, цю програму затвердив МОК. Однак, зрозуміло, є і ситуація в світі, і в якийсь момент буде прийнято рішення про те, проводити чи ні, але до цього моменту уряд Японії має намір як слід вести підготовку до проведення Ігор".

Нагадаємо, спочатку Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Але через пандемію коронавірусу Ігри були перенесені на 2021 рік і відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

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Олімпійські ігри Олімпіада-2020

Джерело: sport24.ru

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