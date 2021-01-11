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80 відсотків японців проголосували проти проведення Олімпіади в Токіо

11 січня, 11:02

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Жителі Японії незадоволені через чергового локдауна і виявлення нового штаму коронавірусу

Інформаційне агентство Kyodo опублікувало результати телефонного опитування жителів Японії щодо проведення Олімпіади-2022 в Токіо. 80 відсотків опитаних жителів Японії виступають за скасування або перенесення Олімпійських ігор.

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35,3% опитаних висловилися за скасування Олімпіади. Ще 44,8% заявили, що Ігри знову необхідно перенести. Такі результати показало опитування на тлі нового локдауна і виявлення нового штаму коронавируса.

Нагадаємо, що через пандемію Оліапіада-2020 була перенесена на рік вперед і повинна пройти з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

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Раніше в Україні задалися питанням: як українські спортсмени поїдуть на Олімпіаду-2020 року, якщо в країні не буде вакцинації? Допомогти з вакцинами нашій країні може МОК.

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Олімпіада-2020

Джерело: Сегодня|Спорт

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