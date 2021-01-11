80 відсотків японців проголосували проти проведення Олімпіади в Токіо

Інформаційне агентство Kyodo опублікувало результати телефонного опитування жителів Японії щодо проведення Олімпіади-2022 в Токіо. 80 відсотків опитаних жителів Японії виступають за скасування або перенесення Олімпійських ігор.
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35,3% опитаних висловилися за скасування Олімпіади. Ще 44,8% заявили, що Ігри знову необхідно перенести. Такі результати показало опитування на тлі нового локдауна і виявлення нового штаму коронавируса.
Нагадаємо, що через пандемію Оліапіада-2020 була перенесена на рік вперед і повинна пройти з 23 липня по 8 серпня 2021 року.
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