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Боярський забракував новий гімн Росії на Олімпіаді

14 січня, 16:17

Олег Люлька Олег Люлька

"Катюша" опинилася під ударом

Російські знаменитості розкритикували пропозицію замінити заборонений гімн РФ на "Катюшу" на чемпіонатах світу і Олімпіадах.

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Нагадаємо, російським спортсменам заборонено виступати під своїм прапором, а також використовувати національний гімн до 16 грудня 2022 року через санкції за махінації з допінгом.

"Катюшу" як альтернативну мелодію для великих змагань сьогодні запропонувала комісія спортсменів олімпійського комітету Росії. Затвердити це рішення повинен виконком ОКР, а потім схвалити – Міжнародний олімпійський комітет.

"Це неправильне рішення. Гімн викликає почуття патріотизму, відповідальності. А "Катюша" більше асоціюється з військовим часом. Ніякого відношення до спорту це не має. Вже краще взяти "Вставайте, люди русские!" Прокоф'єва. Мені здається, вона краще пасує", – заявив актор Михайло Боярський

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Михайло Боярський

Михайло Боярський / Фото: Instagram

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"Якась нісенітниця. Під цю пісню багато хто втрачав своїх батьків і чоловіків. А зараз олімпійський комітет Росії замість того, щоб відстоювати спортсменів, пропонує це як гімн. Просрали все, що можна було просрали. А тепер зовсім нісенітницю якусь придумали" , – обурюється депутат держдуми РФ Ігор Лебедєв

Тим часом спортсмени РФ, якщо "Катюшу" таки затвердять як заміну забороненому гімну Росії на змаганнях, готові вивчити її слова.

"Нам взагалі для початку треба зрозуміти, чи зможемо ми потрапити на Олімпіаду. Коли все проясниться, тоді буде час і вивчити "Катюшу", і прорепетирувати виконання", – каже чемпіон світу з легкої атлетики Сергій Шубенков

Нагадаємо, що санкції Всесвітнього антидопінгового агентства щодо до Росії забороняють використання її спортсменами будь-яких національних символів – як гімну, так і прапора. Зокрема, на чемпіонаті світу з гандболу серед чоловіків, який цими днями стартує в Єгипті, форму з прапором і гербом РФ заборонили носити навіть в готелі, де живе команда. І не тільки в холі, а й у номерах.

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Росія Михайло Боярський допінг чемпіонат світу Олімпіада-2020 гімн Росії

Джерела: Championat.ru , Спорт-Экспресс

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