Ви обкакалися! У шахах грянула українсько-російська війна

Український гросмейстер Олександр Арещенко емоційно розкритикував російського боса Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), експомічника президента РФ Володимира Путіна Аркадія Дворковича. Підставою для гнівного посту Арещенка стало анулювання перемоги українки Юлії Осьмак на студентському онлайн ЧС з рапіду через підозри в чітерстві.

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Аркадій Дворкович і Юлія Осьмак / Фото: Twitter

"Відразу обмовлюся, з Юлією я особисто не знайомий і жодного "співвітчизницього" патріотизму в моєму пості немає. Просто хочу висловитися, тому що те, що зараз відбувається, це якесь свавілля, а хотілося б справедливості"

"Сьогодні вивчив ці п'ять партій. Можу сказати, що я на 99,9% упевнений в тому, що жодного чітерства в цьому турнірі з боку Юлії не було й близько. Її суперниці грали на рівні міцних перших розрядів, місцями КМС, не виходячи через раз з дебюту. Юлія ж, своєю чергою, грала далеко не ідеально, місцями погано, але краще за своїх суперниць"

"Єдиний висновок, який я зробив, це те, що ФІДЕ наразі абсолютно некомпетентний орган і ним керують зовсім некомпетентні люди, які і приймають абсолютно ідіотські рішення. Щоразу, коли виникає якась проблема, вони, вибачте, обкакуються"

"Претендентський, дві золоті медалі на ЧС для Росії та Індії, тепер це. Щоразу пробивається нове дно, а з наступного дна вже стукають. Кажуть, рішення про дискваліфікацію приймали голосуванням, в якому брало участь четверо абсолютно далеких від професійних шахів людей"

"Аркадію Дворковичу, це так? Де докази провини? Ви взагалі розумієте, наскільки це серйозне звинувачення і що це може спричинити за собою серйозні негативні наслідки для спортсмена?"

"Взагалі, спробуйте наймати в анти-чітерську комісію гравців 2600, а краще 2700+, а не людей, котрі нічого не тямлять у шахах. Гадаю, що професійним гравцям пора ігнорувати онлайн турніри ФІДЕ", – заявив у себе в Facebook Арещенко

Юлія Осьмак/Фото Moschess

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Як ми писали раніше, апеляції в таких випадках не передбачені правилами, але українка Юлія Осьмак впевнена у своїй чесній перемозі і заявила, що готова пройти детектор брехні.

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