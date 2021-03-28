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Названі нові гетьмани України – Коробов і Букса

28 березня, 17:43

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Стали відомі найкращі шахісти країни

Українських гросмейстерів Антона Коробова і Наталю Буксу визнано найкращими шахістами України в 2020 році. Вони стали переможцями престижного конкурсу "Шаховий Гетьман". Цінність нагороди в тому, что найкращих в Україні визначають самі гросмейстери.

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У конкурсі "Шаховий Гетьман-2020" Антон Коробов набрав 297 балів (27 опитаних гросмейстерів поставили його на перше місце, 3 – на друге, 1 – на третє і 1 – на п’яте), Наталя Букса набрала 221 бал (18 – перших місць, 3 – других, 4 – третіх).

Загалом в опитуванні-2020 взяли участь 68 (!) гросмейстерів.

Коробов і Букса стали лауреатами конкурсу "Шаховий Гетьман" передовсім завдяки своїм перемогам на чемпіонаті України-2020, а також вони вдало зіграли на кількох престижних онлайн-турнірах.

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"ШАХОВИЙ ГЕТЬМАН-2020": перші трійки

Чоловіки (32 номінанти)

  1. Антон Коробов (Харків, 2683) – 297
  2. Кирило Шевченко (Київ, 2599) – 153
  3. Юрій Кузубов (Краматорськ, 2642) – 93

Жінки (16 номінанток)

  1. Наталя Букса (Львів, 2419) – 221
  2. Юлія Осьмак (Київ, 2428) – 96
  3. Марія Музичук (Львів, 2544) – 92

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Варто зазначити, що конкурс "Шаховий Гетьман" відбувся вже вшістнадцяте. У чоловіків вісім разів лауреатом ставав Василь Іванчук, тепер тричі – Антон Коробов, двічі – Павло Ельянов (Харків), Руслан Пономарьов (Київ), і одна перемога у Євгена Штембуляка.

У жінок шість перемог на рахунку Катерини Лагно (нині представляє Росію), три – у Ганни Музичук, по дві – у Марії Музичук (Львів), Наталії Жукової (Одеса), Ганни Ушеніної (Харків), і цьогоріч вперше перемогла Наталя Букса.

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шахи Антон Коробов Наталія Букса
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