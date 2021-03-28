Названы новые гетманы Украины – Коробов и Букса

Гроссмейстеры Антон Коробов и Наталья Букса признаны лучшими шахматистами Украины в 2020 году. Они стали победителями престижного конкурса "Шахматный Гетман". Ценность награды в том, что лучших из лучших в Украине определяют исключительно гроссмейстеры.

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В конкурсе "Шахматный Гетман-2020" Антон Коробов набрал 297 баллов (27 опрошенных гроссмейстеров поставили его на первое место, 3 – на второе, 1 – на третье и 1 – на пятое), Наталья Букса набрала 221 балл (18 – первых мест, 3 – вторых, 4 – третьих).

Всего в опросе-2020 приняли участие 68 (!) гроссмейстеров.

Коробов и Букса стали лауреатами конкурса "Шахматный Гетман" в первую очередь благодаря своим победам на чемпионате Украины-2020, а также они удачно сыграли на нескольких престижных онлайн-турнирах.

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"ШАХМАТНЫЙ ГЕТМАН-2020": первые тройки

Мужчины (32 номинанта)

Антон Коробов (Харьков, 2683) – 297

Кирилл Шевченко (Киев, 2599) – 153

Юрий Кузубов (Краматорск, 2642) – 93

Женщины (16 номинанток)

Наталья Букса (Львов, 2419) – 221 Юлия Осьмак (Киев, 2428) – 96 Мария Музычук (Львов, 2544) – 92

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Стоит отметить, что конкурс "Шахматный Гетман" состоялся уже 16-й раз. У мужчин восемь раз лауреатом становился Василий Иванчук, теперь трижды – Антон Коробов, дважды – Павел Эльянов (Харьков), Руслан Пономарев (Киев), и одна победа у Евгения Штембуляка.

У женщин шесть побед на счету Екатерины Лагно (сейчас представляет Россию), три – у Анны Музычук, по две – у Марии Музычук (Львов), Натальи Жуковой (Одесса), Анны Ушениной (Харьков), и в этом году впервые победила Наталья Букса.

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