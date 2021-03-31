Українська
$ 27,89
32,72
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Вы обгадились! В шахматах грянула украинско-российская война

31 марта, 13:26

Олег Люлька Олег Люлька

Наш гроссмейстер наехал на экс-помощника Путина, лишившего украинку Юлию Осьмак титула чемпионки мира

Украинский гроссмейстер Александр Арещенко эмоционально раскритиковал российского босса Международной шахматной федерации (ФИДЕ), экс-помощника президента РФ Владимира Путина Аркадия Дворковича. Основанием для гневного поста Арещенко стало аннулирование победы украинки Юлии Осьмак на студенческом онлайн ЧМ по рапиду из-за подозрения в читерстве.

Реклама

Аркадий Дворкович и Юлия Осьмак

Аркадий Дворкович и Юлия Осьмак / Фото: Twitter

"Сразу оговорюсь, с Юлией я лично не знаком и никакого "соотечественного" патриотизма в моем посте нет. Просто хочу высказаться, потому что то, что сейчас происходит, это какой-то произвол, а хотелось бы справедливости"

"Сегодня изучил эти пять партий. Могу сказать, что я на 99,9% уверен в том, что никакого читерства в данном турнире со стороны Юлии не было и близко. Ее соперницы играли в силу крепких первых разрядов, местами КМС, не выходя через раз из дебюта. Юлия же, в свою очередь, играла далеко не идеально, местами плохо, но лучше своих соперниц"

"Единственный вывод, который я сделал, это то, что ФИДЕ на данный момент совершенно некомпетентный орган и им управляют совершенно некомпетентные люди, которые и принимают совершенно идиотские решения. Каждый раз, когда встает какая-то проблема, они, простите, обгаживаются"

"Претендентский, две золотые медали на ЧМ для России и Индии, теперь это. Каждый раз пробивается все новое дно, а со следующего дна уже стучат. Говорят, решение о дисквалификации принимали голосованием, в котором принимало участие четверо совершенно далеких от профессиональных шахмат людей"

"Аркадий Дворкович, это так? Где доказательства вины? Вы вообще понимаете, насколько это серьезное обвинение и что это может повлечь за собой серьезные негативные последствия для спортсмена?"

"Вообще, попробуйте нанимать в анти-читерскую комиссию игроков 2600, а лучше 2700+, а не совершенно неразбирающихся в шахматах людей. Думаю, что профессиональным игрокам пора начать игнорировать онлайн турниры ФИДЕ", – заявил у себя в Facebook Арещенко

Юлия Осьмак/Фото Moschess

Юлия Осьмак/Фото Moschess

Реклама

Читайте также: Тест. Десять интересных фактов о шахматах

Как мы писали ранее, апелляции в таких случаях не предусмотрены правилами, но украинка Юлия Осьмак уверена в своей честной победе и заявила, что готова пройти детектор лжи.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

шахматы ФИДЕ Юлия Осьмак
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шевчук позвонил первым владельцам автомобилей от Favbet. Их эмоции бесценны!
Шевчук позвонил первым владельцам автомобилей от Favbet. Их эмоции бесценны!Другие
"Это просто кайф": вид сверху на тренировке сексуальной спортсменкиДругие
Сеточка, не скрывающая ничего: эротическое платье от словацкой велосипедистки
Сеточка, не скрывающая ничего: эротическое платье от словацкой велосипедисткиДругие
Блестящая чемпионка Белодед поразила новой прической
Блестящая чемпионка Белодед поразила новой прическойДругие
Нижнее белье, через которое видно все: слишком откровенные фото ринг-герл
Нижнее белье, через которое видно все: слишком откровенные фото ринг-герлДругие
Самая горячая фанатка американского футбола: смотрите не обожгитесь
Самая горячая фанатка американского футбола: смотрите не обожгитесьДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять