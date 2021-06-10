Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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Волейболістку дискваліфікували за вузькі очі (фото)

Олег Люлька Олег Люлька
10 червня, 07:56
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Сербська спортсменка Санья Джурджевич покарана за расистський жест щодо команди Таїланду, а її федерація заплатить 22 тисячі доларів штрафу
Сербка Санья Джурджевич. Скрін: volleyballworld.tv
Сербка Санья Джурджевич. Скрін: volleyballworld.tv

Сербська волейболістка Санья Джурджевич дискваліфікована на дві гри, а федерація волейболу Сербії оштрафована на 22 тисячі доларів за расистський жест спортсменки в матчі волейбольної Ліги націй з командою Таїланду (3:0).

23-річна дівчина "спародіювала" азіатський розріз очей.

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"Оргкомітет дисциплінарної комісії Міжнародної федерації волейболу (ФІВБ) встановив, що пані Санья Джурджевич, гравчиня жіночої збірної Сербії з волейболу, порушила дисциплінарний регламент жестом, зробленим під час матчу волейбольної Ліги націй 2021 року, між Сербією і Таїландом", – йдеться в заяві ФІВБ

Міжнародна федерація заявила, що покарання не може бути оскаржене.

"Це було недоречно? Так. Це був расистський жест? Так. Але ми стверджуємо, що не було жодного наміру або злого умислу. Молода волейболістка не усвідомила важливості цього жесту, – заявили раніше в федерації волейболу Сербії. – Але наші дівчата аж ніяк не расистки. Санья визнає свою помилку і відразу ж вибачилася перед всією командою Таїланду. Вона тільки хотіла показати своїм товаришкам: "Давайте почнемо грати в захисті, як вони". Вона не мала на увазі якоїсь неповаги"

Нагадаємо, що в 2019 році головний тренер жіночої збірної Росії з волейболу Серджіо Бузато отримав триматчеву дискваліфікацію за аналогічний жест після перемоги над Кореєю (3:2) і потрапляння на Олімпіаду в Токіо.

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