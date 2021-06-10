Волейболістку дискваліфікували за вузькі очі (фото)

Сербська спортсменка Санья Джурджевич покарана за расистський жест щодо команди Таїланду, а її федерація заплатить 22 тисячі доларів штрафу

Сербка Санья Джурджевич. Скрін: volleyballworld.tv

Сербська волейболістка Санья Джурджевич дискваліфікована на дві гри, а федерація волейболу Сербії оштрафована на 22 тисячі доларів за расистський жест спортсменки в матчі волейбольної Ліги націй з командою Таїланду (3:0).

23-річна дівчина "спародіювала" азіатський розріз очей.

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"Оргкомітет дисциплінарної комісії Міжнародної федерації волейболу (ФІВБ) встановив, що пані Санья Джурджевич, гравчиня жіночої збірної Сербії з волейболу, порушила дисциплінарний регламент жестом, зробленим під час матчу волейбольної Ліги націй 2021 року, між Сербією і Таїландом", – йдеться в заяві ФІВБ

Міжнародна федерація заявила, що покарання не може бути оскаржене.

"Це було недоречно? Так. Це був расистський жест? Так. Але ми стверджуємо, що не було жодного наміру або злого умислу. Молода волейболістка не усвідомила важливості цього жесту, – заявили раніше в федерації волейболу Сербії. – Але наші дівчата аж ніяк не расистки. Санья визнає свою помилку і відразу ж вибачилася перед всією командою Таїланду. Вона тільки хотіла показати своїм товаришкам: "Давайте почнемо грати в захисті, як вони". Вона не мала на увазі якоїсь неповаги"

Нагадаємо, що в 2019 році головний тренер жіночої збірної Росії з волейболу Серджіо Бузато отримав триматчеву дискваліфікацію за аналогічний жест після перемоги над Кореєю (3:2) і потрапляння на Олімпіаду в Токіо.