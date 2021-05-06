Повстання рабів: футболіста дискваліфікували на 10 матчів за расистську фразу

Гравець Пізи Мікеле Марконі образив Джоела Чуквуму Обі з К'єво на расовому ґрунті. За расистське висловлювання йому доведеться пропустити 10 матчів

Мікеле Марконі та Джоел Чуквума Обі

Італійського футболіста Мікеле Марконі, який виступає за клуб Піза з другої за силою ліги Італії, покарали за прояв расизму в поєдинку проти К'єво.

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Стверджується, що Марконі вимовив фразу "повстання рабів" на адресу нігерійського півзахисника К'єво Джоела Чуквума Обі. Італійська федерація футболу визнала провину футболіста і покарала його 10-матчевої дискваліфікацією, повідомляється на офіційному сайті організації.

Раніше ми писали, що знаменитого воротаря вигнали з клубу за необережне СМС з расистським підтекстом. Німець Йенс Леманн покинув раду директорів берлінської Герти після повідомлення під час матчу Манчестер Сіті – ПСЖ в Лізі чемпіонів.

Також ми писали, що Десна заплатить 150 тисяч за скандальну фразу про виродків. Тренер воротарів Десни Юрій Овчаров дискваліфікований на 5 матчів за расизм і образу футболістів луганської Зорі, а чернігівський клуб оштрафований.