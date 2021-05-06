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Повстання рабів: футболіста дискваліфікували на 10 матчів за расистську фразу

6 травня, 20:21

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Гравець Пізи Мікеле Марконі образив Джоела Чуквуму Обі з К'єво на расовому ґрунті. За расистське висловлювання йому доведеться пропустити 10 матчів

Мікеле Марконі та Джоел Чуквума Обі

Мікеле Марконі та Джоел Чуквума Обі

Італійського футболіста Мікеле Марконі, який виступає за клуб Піза з другої за силою ліги Італії, покарали за прояв расизму в поєдинку проти К'єво.

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Стверджується, що Марконі вимовив фразу "повстання рабів" на адресу нігерійського півзахисника К'єво Джоела Чуквума Обі. Італійська федерація футболу визнала провину футболіста і покарала його 10-матчевої дискваліфікацією, повідомляється на офіційному сайті організації.

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Раніше ми писали, що знаменитого воротаря вигнали з клубу за необережне СМС з расистським підтекстом. Німець Йенс Леманн покинув раду директорів берлінської Герти після повідомлення під час матчу Манчестер Сіті – ПСЖ в Лізі чемпіонів.

Також ми писали, що Десна заплатить 150 тисяч за скандальну фразу про виродків. Тренер воротарів Десни Юрій Овчаров дискваліфікований на 5 матчів за расизм і образу футболістів луганської Зорі, а чернігівський клуб оштрафований.

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