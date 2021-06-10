Евро-2020
11 июня 22:00 О матче
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Уэльс --
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12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
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Волейболистку дисквалифицировали за узкие глаза (фото)

Олег Люлька Олег Люлька
10 июня, 07:56
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Сербская спортсменка Санья Джурджевич наказана за расистский жест по отношению к команде Таиланда, а ее федерация заплатит 22 тысячи долларов штрафа
Сербка Санья Джурджевич. Скрин: volleyballworld.tv
Сербка Санья Джурджевич. Скрин: volleyballworld.tv

Сербская волейболистка Санья Джурджевич дисквалифицирована на две игры, а федерация волейбола Сербии оштрафована на 22 тысячи долларов за расистский жест спортсменки в матче волейбольной Лиги наций с командой Таиланда (3:0).

23-летняя девушка "спародировала" азиатский разрез глаз.

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"Оргкомитет дисциплинарной комиссии Международной федерации волейбола (ФИВБ) установил, что госпожа Санья Джурджевич, игрок женской сборной Сербии по волейболу, нарушила дисциплинарный регламент жестом, сделанным во время матча волейбольной Лиги наций 2021 года между Сербией и Таиландом", – говорится в заявлении ФИВБ

Международная федерация заявила, что наказание не может быть обжаловано.

"Это было неуместно? Да. Это был расистский жест? Да. Но мы утверждаем, что не было никакого намерения или злого умысла. Молодая волейболистка не уловила важности этого жеста, – заявили ранее в федерации волейбола Сербии. – Но наши девушки отнюдь не расисты. Санья осознает свою ошибку и сразу же извинилась перед всей командой Таиланда. Она только хотела показать своим товарищам по команде: "Давайте начнем играть в защите, как они". Она не имела в виду никакого неуважения"

Напомним, что в 2019 году главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато получил трехматчевую дисквалификацию за аналогичный жест после победы над Кореей (3:2) и попадания на Олимпиаду в Токио.

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