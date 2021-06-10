Волейболистку дисквалифицировали за узкие глаза (фото)

Сербская спортсменка Санья Джурджевич наказана за расистский жест по отношению к команде Таиланда, а ее федерация заплатит 22 тысячи долларов штрафа

Сербка Санья Джурджевич. Скрин: volleyballworld.tv

Сербская волейболистка Санья Джурджевич дисквалифицирована на две игры, а федерация волейбола Сербии оштрафована на 22 тысячи долларов за расистский жест спортсменки в матче волейбольной Лиги наций с командой Таиланда (3:0).

23-летняя девушка "спародировала" азиатский разрез глаз.

Читайте также: Восстание рабов: футболиста дисквалифицировали на 10 матчей за расистскую фразу

"Оргкомитет дисциплинарной комиссии Международной федерации волейбола (ФИВБ) установил, что госпожа Санья Джурджевич, игрок женской сборной Сербии по волейболу, нарушила дисциплинарный регламент жестом, сделанным во время матча волейбольной Лиги наций 2021 года между Сербией и Таиландом", – говорится в заявлении ФИВБ

Международная федерация заявила, что наказание не может быть обжаловано.

"Это было неуместно? Да. Это был расистский жест? Да. Но мы утверждаем, что не было никакого намерения или злого умысла. Молодая волейболистка не уловила важности этого жеста, – заявили ранее в федерации волейбола Сербии. – Но наши девушки отнюдь не расисты. Санья осознает свою ошибку и сразу же извинилась перед всей командой Таиланда. Она только хотела показать своим товарищам по команде: "Давайте начнем играть в защите, как они". Она не имела в виду никакого неуважения"

Напомним, что в 2019 году главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато получил трехматчевую дисквалификацию за аналогичный жест после победы над Кореей (3:2) и попадания на Олимпиаду в Токио.