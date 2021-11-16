Винні "попередники"! Міністр спорту назвав крайніх у допінг-скандалі

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт прокоментував допінговий скандал в українському спорті

Допінгові махінації були перед Олімпіадою-2020

Спортивний функціонер упевнений, що результатом розслідування "Геркулес" скористалися колишні чиновики міністерства спорту, щоб звинуватити нинішню владу.

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Оскільки порушення почалися ще у 2012 році, у такому разі свою частину відповідальності має нести попереднє керівництво спортивного відомства, вважає Вадим Гутцайт.

Ваш попередник на посаді міністра Ігор Жданов та його колишній заступник Ігор Гоцул мають зовсім інше бачення цього допінгового скандалу. Вони фактично стверджують, що у цій ситуації винна нинішня влада. – Я не хочу коментувати висловлювання Гоцула та Жданова. У розслідуванні "Геркулеса" сказано, що всі ці порушення почалися ще 2012 року. Тобто за часів, коли президентом Федерації легкої атлетики вісім років був Гоцул, а Жданов чотири з половиною роки – міністром. І вони відверто нічого не робили та не контролювали. Багато питань з боку WADA стосуються саме легкої атлетики – чому пан Гоцул не контролював ці допінг-проби? Тобто вони заплющували очі на все, а зараз кидають у мене каміння. Впевнений, справедливість буде на нашому боці, ми вирішимо це питання на користь українських спортсменів і більше не буде таких випадків.

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Якщо ця схема працювала так довго, то як вона не була викрита за стільки років? Мені складно це коментувати, адже я на посаді міністра лише півтора роки. Сьогодні для нас важливо одне – щоб зараз наш допінговий центр працював із WADA прозоро та допомагав брати усі необхідні проби у наших спортсменів, – сказав Гутцайт в інтерв'ю Главком.

Нагадаємо, що в результаті спецоперації WADA (Всесвітнього антидопінгового агентства) було розкрито порушення з боку українського Національного антидопінгового центру. Там заздалегідь попереджали спортсменів про тестування на допінг, що йде врозріз із кодексом WADA.

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Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт блискавично відреагував на скандал – у відставку пішли директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек.

Але на думку екс-міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, відставки керівництва НАДЦ не врятують від дискваліфікації українських спортсменів, необхідно вживати термінових заходів щодо зміни законодавства.

Своєю чергою президент WADA Вітольд Банька повідомив, що остаточне рішення стосовно допінг-скандалу в Україні ухвалить виконавчий комітет ВАДА. Міжнародним агентством буде запропоновано заходи, які необхідно буде виконати. В іншому разі на Україну чекають серйозні наслідки.

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