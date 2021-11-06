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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Бомби уповільненої дії. У Росії спрогнозували покарання України за допінг

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
6 листопада, 08:29
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Санкції до України не повинні бути серйозними, оскільки в країні держава не втручається у спортивні справи
Україна порушила правила тестування перед Токіо-2020
Україна порушила правила тестування перед Токіо-2020

Внаслідок спецоперації WADA (Всесвітнього антидопінгового агентства) було розкрито порушення з боку українського Національного антидопінгового центру. Там заздалегідь попереджали спортсменів про тестування на допінг, що йде врозріз із кодексом WADA.

Що чекає на Україну? Чи залишиться наша країна без прапора та гімну, як Росія? Про це розповів колишній генеральний секретар Всеросійської федерації з легкої атлетики Михайло Бутов.

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"Проблеми з допінговими порушеннями є у всьому світі. Я про це говорив ще у 2015 році. Пропонував підходити до проблеми комплексно, а не карати окремі країни. Інакше це будуть бомби сповільненої дії, які почнуть вибухати в найнесподіваніший момент. Недарма існував список із п'яти країн, які були під пильним контролем у WADA. До нього входила і Україна", – цитує Бутова Sport24.

Допінгові махінації були перед Олімпіадою-2020
Допінгові махінації були перед Олімпіадою-2020

Читайте також: Це правда! Спортсмен розкрив допінг-схеми в Україні

Бутов вважає, що санкції стосовно України не повинні бути такими серйозними, як до Росії, оскільки в країні немає великої інтеграції спорту та держави.

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"Моє особисте переконання: до нас свого часу поставилися настільки суворо, тому що російська держава активно присутня у спорті. Я думаю, що Росія так сильно була покарана саме тому. Якщо такого зв'язку спорту та держави немає, серйозні санкції навряд чи будуть. Свого часу ми спостерігали допінгові скандали у США, Канаді, Фінляндії, Туреччині. Скрізь усе закінчувалося великими проблемами для національних федерацій, але не заходило надто далеко".

Раніше ми писали, що у відставку вже пішли директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек.

допінгWADA
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