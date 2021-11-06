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Бомбы замедленного действия. В России спрогнозировали наказание Украины за допинг

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
6 ноября, 08:29
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Санкции к Украины не должны быть серьезными, поскольку в стране государство не вмешивается в спортивные дела
Украина нарушила правила тестирования перед Токио-2020
Украина нарушила правила тестирования перед Токио-2020

В результате спецоперации WADA (Всемирного антидопингового агентства) были вскрыты нарушения со стороны украинского Национального антидопингового центра. Там заранее предупреждали спортсменов о тестировании на допинг, что идет вразрез с кодексом WADA.

Что ждет Украину? Останется ли наша страна без флага и гимна, как Россия? Об этом рассказал бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики Михаил Бутов.

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"Проблемы с допинговыми нарушениями существуют во всем мире. Я об этом говорил ещё в 2015 году. Предлагал подходить к проблеме комплексно, а не наказывать отдельные страны. Иначе это будут бомбы замедленного действия, которые начнут взрываться в самый неожиданный момент. Не зря существовал список из пяти стран, которые были под пристальным контролем у WADA. В него входила и Украина", – цитирует Бутова Sport24.

Допинговые махинации были перед Олимпиадой-2020
Допинговые махинации были перед Олимпиадой-2020

Читайте также: Это правда! Спортсмен раскрыл допинг-схемы в Украине

Бутов считает, что санкции в отношении Украины не должны быть столь серьезными, как к России, поскольку в стране нет большой интеграции спорта и государства.

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"Мое личное убеждение: к нам в свое время отнеслись настолько сурово, потому что российское государство активно присутствует в спорте. Я думаю, что Россия так сильно была наказана именно поэтому. Если такой связи спорта и государства нет, серьезные санкции вряд ли последуют. В свое время мы наблюдали допинговые скандалы в США, Канаде, Финляндии, Турции. Везде все заканчивалось большими проблемами для национальных федераций, но не заходило слишком далеко".

Ранее мы писали, что в отставку уже ушли директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек.

допингWADA
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