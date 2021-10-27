Одним абзацем. Останется ли Украина без флага и гимна, как Россия?

Всемирное антидопинговое агентство выдвинуло серьезные обвинения против Украины, санкции точно будут

Допинговые махинации были перед Олимпиадой-2020

Операция Геркулес завершена. Собраны доказательства, что Украина проводила махинации с допингом с 2012 года. Также были подтасовки перед Играми-2020 в Токио. В этом замешан Национальный антидопинговый центр, который заранее предупреждал спортсменов о сдаче тестов. Это категорически запрещено правилами WADA. За махинации с допингом Россия расплачивается тем, что выступает на Олимпиадах без флага и гимна. Мы тоже потеряем государственные символы? На данный момент нет. Украина проводила манипуляции на уровне антидопингового агентства, в России это все происходило под кураторством первых лиц государства. Но WADA продолжит свое расследование и что еще накопает против Украины трудно прогнозировать...