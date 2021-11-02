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Это правда! Спортсмен раскрыл допинг-схемы в Украине

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
2 ноября, 15:34
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Украинский ходок Игорь Главан подтвердил, что Национальный антидопинговый центр страны заранее уведомлял спортсменов о сборе допинг-проб – что категорически запрещено
Ходок Игорь Главан
Ходок Игорь Главан / Фото: Getty Images

Подтверждение махинаций Национального антидопингового центра Украины, которые привели к мировому скандалу, поступило от одного из видных украинских легкоатлетов – 31-летнего ходока Игоря Главана, победителя Универсиады-2015 в командном первенстве и бронзового призера ЧМ-2013 в ходьбе на 50 км.

"Я могу сказать, что это правда. Началось это с 2017 года у нас, я это знаю по своему виду – спортивной ходьбе, когда к нам пришел старшим тренером Денис Тобиас".

"Он неоднократно звонил, предупреждал, что будет допинг-контроль, куда надо приехать. Даже когда мы были на заграничных сборах, он собирал спортсменов, тренеров и предупреждал, что по приезду домой надо будет сдать допинг-контроль, кому надо сдать, куда надо приехать – вот так это было", – приводит слова Игоря Главана Настоящее время.

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"При этом если WADA брала анализы, то никогда никого никто не предупреждал, они приезжали как надо. Они просто звонят тебе утром и говорят: "Вот допинг-контроль". А что касается национального допинг-контроля – то такое происходило".

"Даже в этом году, когда мы были на сборах в Конче-Заспе в мае, нас предупреждали о проверках. Тот же старший тренер Тобиас звонил или даже на сборах говорил, что "Вот, ребята, нужно сдать две пробы или одну – приедет национальный допинг-контроль". Он говорил, кому надо сдать, фамилии и что надо сдать".

"Есть такой Романчук, он тоже в федерации работает, он по выносливости, по-моему, главный. Например, если Тобиас звонил только тем, кто тренируется по спортивной ходьбе, то Романчук звонил многим и говорил, кому куда надо поехать сдавать допинг-контроль. Я слышал это от спортсменов неоднократно".

Допинговые махинации были перед Олимпиадой-2020
Допинговые махинации были перед Олимпиадой-2020

"Когда мы были на сборах в Конче-Заспе, даже ребята-марафонцы приезжали по звонку Романчука для того, чтобы сдать допинг-контроль Национальному антидопинговому центру. Нам старший тренер говорил: "Вам надо сдать две допинг-пробы". Потом, когда мы сдавали две допинг-пробы, нас уже те же допинг-офицеры предупреждали: "Ребята, там через день или через два мы снова приедем, будьте готовы сдавать допинг-контроль".

"Некоторые спортсмены возмущались, спрашивали, почему так. А вдруг кто-то кого-то захочет подставить? Что-то сделает или подсыпет препарат в ту же еду или в воду? Для некоторых спортсменов было неприятно слышать, что их предупреждали, когда приедут контролеры. Даже мне спортсмены говорили: "Игорь, а это правильно?". Я говорил: "Нет, это неправильно, это нарушение, об этом надо говорить и писать".

Украина нарушила правила тестирования перед Токио-2020
Украина нарушила правила тестирования перед Токио-2020

"Но а кому мы можем написать? Если даже этот Национальный антидопинговый центр пропагандирует такое. Но мы сейчас понимаем, что как бы это все было связано по одной цепочке. И я сейчас просто понимаю, что НАДЦУ сообщал это в федерацию или старшим тренерам, а они потом это говорили уже дальше по цепочке, и это доходило потом спортсменам".

"Почему они это делали, для чего – для меня это непонятно. Я знал всегда, что это нарушение, но для чего они это делают – не знаю", – подытожил Главан.

Допинг-скандал в украинском спорте
Допинг-скандал в украинском спорте / Фото: Коллаж: Сегодня

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Отметим, что сам Главан не смог выступить на Олимпиаде в Токио – ему увеличили срок дисквалификации за запрещенные препараты. При этом спортсмен обвинял руководство Федерации легкой атлетики Украины и тренеров сборной в коррупции и фабрикации допингового дела против него.

Напомним, что в результате спецоперации WADA (Всемирного антидопингового агентства) были вскрыты нарушения со стороны украинского Национального антидопингового центра (НАДЦ). Как оказалось, там заранее предупреждали спортсменов о тестировании на допинг, что идет вразрез с кодексом WADA.

После этого в отставку ушли директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек.

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Появились опасения, что на Олимпиаде-2022 в Пекине Украина выступит без флага – как Россия в Токио-2020.

Однако, как заявил глава WADA, Украине предложат устранить имеющиеся недостатки – и только если это сделано не будет, нашу страну ждут серьезные санкции.

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