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Це правда! Спортсмен розкрив допінг-схеми в Україні

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
2 листопада, 15:34
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Український ходок Ігор Главан підтвердив, що Національний антидопінговий центр країни заздалегідь повідомляв спортсменів про збирання допінг-проб – що категорично заборонено
Ходок Ігор Главан
Ходок Ігор Главан / Фото: Getty Images

Підтвердження махінацій Національного антидопінгового центру України, що спричинили до світового скандалу, надійшло від одного з відомих українських легкоатлетів – 31-річного ходока Ігоря Главана, переможця Універсіади-2015 у командній першості та бронзового призера ЧС-2013 у ходьбі на 50 км.

"Я можу сказати, що це правда. Почалося це з 2017 року у нас, я це знаю за своїм видом – спортивною ходьбою, коли до нас прийшов старшим тренером Денис Тобіас".

"Він неодноразово дзвонив, попереджав, що буде допінг-контроль, куди треба приїхати. Навіть коли ми були на закордонних зборах, він збирав спортсменів, тренерів і попереджав, що після приїзду додому треба буде здати допінг-контроль, кому треба здати, куди треба приїхати – ось так це було", – наводить слова Ігоря Главана currenttime.tv

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"При цьому якщо WADA брала аналізи, то ніколи нікого ніхто не попереджав, вони приїжджали як треба. Вони просто дзвонять тобі вранці і кажуть: "Ось допінг-контроль". А щодо національного допінг-контролю – то таке відбувалося".

"Навіть цього року, коли ми були на зборах у Кончі-Заспі у травні, нас попереджали про перевірки. Той самий старший тренер Тобіас дзвонив чи навіть на зборах говорив, що "Ось, треба здати дві проби або одну – приїде національний допінг-контроль". Він казав, кому треба здати, прізвища і що треба здати".

"Є такий Романчук, він теж у федерації працює, він за видами, пов'язаними з витривалістю, по-моєму, головний. Наприклад, якщо Тобіас дзвонив тільки тим, хто тренується зі спортивної ходьби, то Романчук дзвонив багатьом і говорив, кому куди треба поїхати здавати допінг-контроль. Я чув це від спортсменів неодноразово".

Допінгові махінації були перед Олімпіадою-2020
Допінгові махінації були перед Олімпіадою-2020

"Коли ми були на зборах у Кончі-Заспі, навіть хлопці-марафонці приїжджали за дзвінком Романчука для того, щоб здати допінг-контроль Національному антидопінговому центру. Нам старший тренер казав: "Вам треба здати дві допінг-проби". Потім, коли ми здавали дві допінг-проби, нас уже ті ж допінг-офіцери попереджали: "Хлопці, там за день чи через два ми знову приїдемо, будьте готові здавати допінг-контроль".

"Деякі спортсмени обурювалися, питали, чому так. А раптом хтось когось захоче підставити? Щось зробить чи підсипе препарат у ту ж їжу чи у воду? Для деяких спортсменів було неприємно чути, що їх попереджали, коли приїдуть контролери. Навіть мені спортсмени говорили: "Ігоре, а це правильно?" Я казав: "Ні, це неправильно, це порушення, про це треба говорити і писати".

Україна порушила правила тестування перед Токіо-2020
Україна порушила правила тестування перед Токіо-2020

"Але кому ми можемо написати? Якщо навіть цей Національний антидопінговий центр пропагує таке. Але ми зараз розуміємо, що це все було пов'язано одним ланцюжком. І я зараз просто розумію, що НАДЦУ повідомляв це у федерацію чи старшим тренерам, а вони потім це говорили вже далі ланцюжком, і це доходило потім спортсменам".

"Чому вони це робили, для чого – для мене це незрозуміло. Я знав завжди, що це порушення, але для чого вони це роблять – не знаю", – підсумував Главан.

Допінг-скандал в українському спорті
Допінг-скандал в українському спорті / Фото: Колаж: Сьогодні

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Зауважимо, що сам Главан не зміг виступити на Олімпіаді в Токіо – йому збільшили строк дискваліфікації за заборонені препарати. При цьому спортсмен звинувачував керівництво Федерації легкої атлетики України та тренерів збірної у корупції та фабрикуванні допінгової справи проти нього.

Нагадаємо, що внаслідок спецоперації WADA (Всесвітньої антидопінгової агенції) було розкрито порушення з боку українського Національного антидопінгового центру (НАДЦ). Як виявилося, там заздалегідь попереджали спортсменів про тестування на допінг, що йде врозріз із кодексом WADA.

Після цього у відставку пішли директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек.

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З'явилися побоювання, що на Олімпіаді-2022 у Пекіні Україна виступить без прапора – як Росія у Токіо-2020.

Однак, як заявив глава WADA, Україні запропонують усунути недоліки – і тільки якщо це зроблено не буде, на нашу країну чекають серйозні санкції.

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