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У Німеччині засудили лікаря: продавав спортсменам препарати, заборонені людині

15 січня, 18:14

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Також Шмідт організував мережу по переливанні крові для спортсменів

У Німеччині на чотири роки і 10 місяців тюремного ув'язнення засудили лікаря Марка Шмідта за звинуваченням у поширенні допінгу серед спортсменів. Німець визнаний винним про 24 епізодам використання заборонених препаратів, а також у випадках їх продажу, повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

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Крім того, суд постановив відсторонити Шмідта від професії на три роки і оштрафував його на 158000 євро.

Суд визнав Шмідта винним в тому, що він протягом багатьох років лікував кровним допінгом кількох спортсменів, що займаються зимовими видами спорту і велоспортом. В одному випадку він також дав австрійському гірському велосипедисту препарат, який не був схвалений для вживання людиною.

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Раніше ми писали, що Сергій Ковальов попався на допінгу. Він повинен був битися в Росії, але несподівано бій перенесли в США. Бій росіянина проти Мелікузіева опинився під загрозою зриву.

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лікарі допінг спортсмени переливання крові

Джерело: Сегодня|Спорт

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