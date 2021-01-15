У Німеччині засудили лікаря: продавав спортсменам препарати, заборонені людині

Також Шмідт організував мережу по переливанні крові для спортсменів

У Німеччині на чотири роки і 10 місяців тюремного ув'язнення засудили лікаря Марка Шмідта за звинуваченням у поширенні допінгу серед спортсменів. Німець визнаний винним про 24 епізодам використання заборонених препаратів, а також у випадках їх продажу, повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

Реклама

Крім того, суд постановив відсторонити Шмідта від професії на три роки і оштрафував його на 158000 євро.

Суд визнав Шмідта винним в тому, що він протягом багатьох років лікував кровним допінгом кількох спортсменів, що займаються зимовими видами спорту і велоспортом. В одному випадку він також дав австрійському гірському велосипедисту препарат, який не був схвалений для вживання людиною.

Раніше ми писали, що Сергій Ковальов попався на допінгу. Він повинен був битися в Росії, але несподівано бій перенесли в США. Бій росіянина проти Мелікузіева опинився під загрозою зриву.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама