Ковальов попався на допінгу. Він повинен був битися в Росії, але несподівано бій перенесли в США

Колишній чемпіон світу росіянин Сергій Ковальов отримав позитивний допінг-тест. Як повідомляє boxingscene, в пробі боксера від 30 грудня виявлено синтетичний тестостерон. Команда Ковальова не погоджується з результатами тестування і буде вимагати розкриття проби "Б".

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Його поєдинок проти Бектеміра Мелікузієва (30 січня), ймовірно, буде скасований. Цікаво, що бій Ковальова повинен був очолити вечір боксу в Москві, однак недавно був перенесений до Каліфорнії через погіршилася ситуації з коронавірусів в Росії. Можливо, Ковальов сподівався, що на батьківщині заборонені препарати не будуть виявлені, враховуючи репутацію Росії з її допінговими скандалами.

Раніше ми писали, що російському чемпіону світу з боксу дали строк за сексуальне домагання. Постраждала і собака. Знаменитий Сергій Ковальов приставав до жінки і "попав" на 650 тисяч доларів.

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