Русский
$ 28,06
33,99
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Ковальов попався на допінгу. Він повинен був битися в Росії, але несподівано бій перенесли в США

14 січня, 23:25

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Бій росіянина проти Мелікузієва опинився під загрозою зриву

Колишній чемпіон світу росіянин Сергій Ковальов отримав позитивний допінг-тест. Як повідомляє boxingscene, в пробі боксера від 30 грудня виявлено синтетичний тестостерон. Команда Ковальова не погоджується з результатами тестування і буде вимагати розкриття проби "Б".

Реклама

Його поєдинок проти Бектеміра Мелікузієва (30 січня), ймовірно, буде скасований. Цікаво, що бій Ковальова повинен був очолити вечір боксу в Москві, однак недавно був перенесений до Каліфорнії через погіршилася ситуації з коронавірусів в Росії. Можливо, Ковальов сподівався, що на батьківщині заборонені препарати не будуть виявлені, враховуючи репутацію Росії з її допінговими скандалами.

В тренді
Олімпіаду-2020 у Токіо скасують? Перевірка чуток

Раніше ми писали, що російському чемпіону світу з боксу дали строк за сексуальне домагання. Постраждала і собака. Знаменитий Сергій Ковальов приставав до жінки і "попав" на 650 тисяч доларів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

бокс допінг Сергій Ковальов

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вибираємо найкращий нокаут 2020 року: від Повєткіна до спадкоємця Мейвезера
Вибираємо найкращий нокаут 2020 року: від Повєткіна до спадкоємця МейвезераБокс
Дружина Усика поділилася новими чуттєвими фото
Дружина Усика поділилася новими чуттєвими фотоБокс
Грандіозний обман або феноменальний рекорд? Вся правда про 44 перемоги нокаутом поспіль
Грандіозний обман або феноменальний рекорд? Вся правда про 44 перемоги нокаутом поспільБокс
Василю Ломаченку жорстко вказали на його місце
Василю Ломаченку жорстко вказали на його місцеБокс
Реванш відкладається: кривдникові Ломаченка призначили нового суперника з загрозою позбавлення титулу
Реванш відкладається: кривдникові Ломаченка призначили нового суперника з загрозою позбавлення титулуБокс
Найкращий нокаут 2020 року в боксі: авторитетний сайт зробив вибір
Найкращий нокаут 2020 року в боксі: авторитетний сайт зробив вибірБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти