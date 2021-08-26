Цього разу не обіймалися: Магучіх фінішувала слідом за Ласіцкене на Діамантовій лізі

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала другою на етапі Діамантової ліги в швейцарській Лозанні. Переможницею стала росіянка Марія Ласіцкене

Марія Ласіцкене и Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

Українка продемонструвала результат 1,98 м, але зробила це з третьої спроби, а Ласіцкене стрибнула на цю висоту з першої. Третє місце зайняла Нікола Макдермотт з Австралії (1,95).

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Ще одна українка Ірина Геращенко посіла четверте місце (1,92), а Юлія Левченко стала шостою (1,85).

Відзначимо, що Магучіх і Ласіцкене пропустили попередній етап в США, де перемогу відсвяткувала Геращенко.

Після скандалу на Олімпіаді в Токіо, де Магучіх і Ласіцкене обіймалися, в цей раз дівчата тримали дистанцію. Їх навіть на прес-конференції посадили не поруч. До речі, росіянку весь час супроводжувала жінка.

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Нагадаємо, після скандальних обіймів колишній народний депутат Ірина Фаріон назвала Магучіх біосміттям і закликала позбавити громадянства.

"Я б цю медаль, яку вона отримала, відправила назад в Токіо, а цю "баберу" позбавила б українського громадянства", – заявила Фаріон.

А на захист спортсменки виступили деякі її колеги з заявами, що спорт поза політикою. Найбільше "досяг успіху" в цьому каратист Станіслав Горуна, який написав матюкливий пост в соцмережах.