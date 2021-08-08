Від***іться від Магучіх! За українку після обіймів з росіянкою заступився каратист

Український каратист Станіслав Горуна, який виборов бронзу Олімпіади в Токіо, не бачить зради в обіймах українки Ярослави Магучіх і росіянки Марії Ласіцкене після змагань у стрибках у висоту на Іграх-2020.
Горуна на своїй сторінці у Facebook закликав хейтерів відчепитися від 19-річної Магучіх.
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"Спорт, мать вашу, поза політикою. Спорт – це вид діяльності. Для більшості спортсменів національної збірної України це професія і справа життя", – написав Горуна
"Відчепіться від спортсменів з вашою ****ною політикою. Спортсмен займається своїм ремеслом. Фотографія на п'єдесталі з суперником або другом – це його частина"
"П'єдестал – це унікальне і виняткове місце поваги, яке лише на момент зводить разом декількох успішних атлетів завдяки їхній роботі над собою і результативним виступам. Не більше, не менше"
"У фото Магучіх з Ласіцкене немає зради"
"У цей короткий момент через визнання один одного як рівних зароджується міцна дружба або просто хороші стосунки"
"Немає зради в привітаннях Нікольченко і Верняєва своїх опонентів зі спорту"
"Їх звів спорт, життя. Люди подружилися через конкуренцію й однаково важку роботу над собою, через повагу до праці один одного"
"Яке це має відношення до міжнародної політики?"
"Грузіть спортсмена за його політичні прояви, але від***іться від спортсменів і особистих відносин, які сформувалися на підставі далеких від політики речей"
"Олімпіада – це квінтесенція спорту. Олімпіада – це про дружбу, об'єднання і повагу, незалежно ні від чого. Олімпіада доводить однозначно, що спорт поза політикою. На Олімпіаді є спортивний дух і здорова конкуренція. І ще трохи бізнесу"
"У ваших негативних коментарях набагато більше зради. Замість того, щоб залишити фотографію тільки фотографією, саме ви даєте вигаданій "зраді" реальне життя"
"Якщо спорт – це політика, то і освіта – політика, інженерія – політика, медицина – політика, мистецтво – політика. Все наше життя з таким підходом – політика. Ідіотська підміна понять"
"Залиште політику державним діячам, і не вплітайте її в усе", – написав Станіслав Горуна
Раніше ми писали, що Магучіх викликали на килим до Міноборони за обійми з Ласіцкене, яка була довіреною особою Путіна на виборах 2018 року.