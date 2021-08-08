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Від***іться від Магучіх! За українку після обіймів з росіянкою заступився каратист

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
8 серпня, 22:34
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Станіслав Горуна виступив на захист українки Ярослави Магучіх, яка після фіналу Олімпіади в стрибках у висоту обіймалася з представницею ОКР Марією Ласіцкене
Скандальні обійми Магучіх і Ласіцкене
Скандальні обійми Магучіх і Ласіцкене / Фото: Reuters

Український каратист Станіслав Горуна, який виборов бронзу Олімпіади в Токіо, не бачить зради в обіймах українки Ярослави Магучіх і росіянки Марії Ласіцкене після змагань у стрибках у висоту на Іграх-2020.

Горуна на своїй сторінці у Facebook закликав хейтерів відчепитися від 19-річної Магучіх.

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"Спорт, мать вашу, поза політикою. Спорт – це вид діяльності. Для більшості спортсменів національної збірної України це професія і справа життя", – написав Горуна

Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене
Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене / Фото: Reuters

"Відчепіться від спортсменів з вашою ****ною політикою. Спортсмен займається своїм ремеслом. Фотографія на п'єдесталі з суперником або другом – це його частина"

Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене
Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters

"П'єдестал – це унікальне і виняткове місце поваги, яке лише на момент зводить разом декількох успішних атлетів завдяки їхній роботі над собою і результативним виступам. Не більше, не менше"

"У фото Магучіх з Ласіцкене немає зради"

"У цей короткий момент через визнання один одного як рівних зароджується міцна дружба або просто хороші стосунки"

"Немає зради в привітаннях Нікольченко і Верняєва своїх опонентів зі спорту"

"Їх звів спорт, життя. Люди подружилися через конкуренцію й однаково важку роботу над собою, через повагу до праці один одного"

"Яке це має відношення до міжнародної політики?"

"Грузіть спортсмена за його політичні прояви, але від***іться від спортсменів і особистих відносин, які сформувалися на підставі далеких від політики речей"

Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх / Фото: REUTERS

"Олімпіада – це квінтесенція спорту. Олімпіада – це про дружбу, об'єднання і повагу, незалежно ні від чого. Олімпіада доводить однозначно, що спорт поза політикою. На Олімпіаді є спортивний дух і здорова конкуренція. І ще трохи бізнесу"

"У ваших негативних коментарях набагато більше зради. Замість того, щоб залишити фотографію тільки фотографією, саме ви даєте вигаданій "зраді" реальне життя"

"Якщо спорт – це політика, то і освіта – політика, інженерія – політика, медицина – політика, мистецтво – політика. Все наше життя з таким підходом – політика. Ідіотська підміна понять"

"Залиште політику державним діячам, і не вплітайте її в усе", – написав Станіслав Горуна

Станіслав Горуна
Станіслав Горуна / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що Магучіх викликали на килим до Міноборони за обійми з Ласіцкене, яка була довіреною особою Путіна на виборах 2018 року.

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Країна
Золото
Срібло
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Всього
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flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
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10
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