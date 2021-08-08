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Українку Магучіх звинуватили в братанні з ворогом, а Ласіцкене веде війну з владою РФ

Олена Павлова Олена Павлова
8 серпня, 09:26
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У Росії перемога стрибунки – поперек горла, бо міністр спорту не хотів брати триразову чемпіонку світу на Олімпіаду через критику на свою адресу
Марія Ласіцкене і Ярослава Магучіх
Марія Ласіцкене і Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

Вчора і сторінки ЗМІ, і соцмережі облетіли фото українсько-російських обіймів на Олімпіаді, коли бронзовий призер у стрибках у довжину Ярослава Магучіх і олімпійська чемпіонка Марія Ласіцкене закутали один одного прапорами. Деякі вже встигли звинуватити Магучіх в братання з ворогом.

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Але в Росії медалі Марії, а тим більше – перемозі, зовсім не раді, оскільки там стрибунка – ворог для місцевої спортивної, і не не тільки, влади. Вона вже не один рік веде війну з місцевими чиновниками після допінгових скандалів в легкій атлетиці.

Марія Ласіцкене
Марія Ласіцкене

Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене
Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене / Фото: Reuters

Триразова чемпіонка світу Ласіцкене, яка пропустила Олімпіаду в Ріо-2016 через санкції до всіх легкоатлетам РФ, і зараз активно критикує спортивну влада своєї країни через допінгові схеми, бездіяльність і непрофесіоналізм. Також вона погрожувала їм судами.

А чоловік Марії журналіст Владас Ласіцкас розповів, що міністр спорту Росії Олег Матицин не хотів бачити стрибунку на Олімпіаді-2020.

"Так, міністр спорту Олег Матицин говорив, щоб Машу не брали в Токіо.

Дуже радий, що Олег Васильович вирішив всі проблеми російського спорту і у нього залишилася головна проблема – війна з чистою спортсменкою Марією Ласіцкене через критику на свою адресу. Удачі, Олег Васильович", – написав Ласіцкас в Twitter

І за свої слова журналісту дісталося і від звичайного користувача соцмережі:

Нагадаємо, Ласіцкене виграла стрибки у висоту на Олімпіаді в Токіо, ставши єдиною учасницею змагань, якій вдалося подолати висоту 2,04 метра. Українка Ярослава Магучіх в свої 19-років зупинилася на позначці в 2 метра. І вже бере курс на Париж-2024.

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
40
33
112
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
27
23
70
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
9
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
10
flag Франція ФранціяFR
9
12
11
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