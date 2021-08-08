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От***итесь от Магучих! За украинку после объятий с россиянкой заступился каратист

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
8 августа, 22:34
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Станислав Горуна выступил в защиту украинки Ярославы Магучих, которая после финала Олимпиады в прыжках в высоту обнималась с представительницей ОКР Марией Ласицкене
Скандальные объятия Магучих и Ласицкене
Скандальные объятия Магучих и Ласицкене / Фото: Reuters

Украинский каратист Станислав Горуна, завоевавший бронзу Олимпиады в Токио, не видит измены в объятиях украинки Ярославы Магучих и россиянки Марии Ласицкене после соревнований в прыжках в высоту на Играх-2020.

Горуна посредством своей страницы в Facebook призвал хейтеров отстать от 19-летней Магучих.

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"Спорт, мать вашу, вне политики. Спорт – это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни", – написал Горуна

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене
Ярослава Магучих и Мария Ласицкене / Фото: Reuters

"Отстаньте от спортсменов с вашей ****ной политикой. Спортсмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом – это его часть"

Украинка Магучих и россиянка Ласицкене
Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

"Пьедестал – это уникальное и исключительное место уважения, которое лишь на момент сводит вместе нескольких успешных атлетов благодаря их работе над собой и результативным выступлениям. Ни больше, ни меньше"

"В фото Магучих с Ласицкене нет измены"

"В этот короткий момент через признание друг друга как равных зарождается крепкая дружба или просто хорошие отношения"

"Нет предательства в поздравлениях Никольченко и Верняева к своим оппонентам в спорте"

"Их свел спорт, жизнь. Люди подружились за счет конкуренции и одинаково тяжелой работы над собой, из-за уважения к труду друг друга"

"Какое это имеет отношение к международной политике?"

"Грузите спортсмена за его политические проявления, но от***итесь от спортсменов и личных отношений, которые сформировались на основании далеких от политики вещей"

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих / Фото: REUTERS

"Олимпиада – это квинтэссенция спорта. Олимпиада – это о дружбе, объединении и уважении, независимо ни от чего. Олимпиада доказывает однозначно, что спорт вне политики. На Олимпиаде есть спортивный дух и здоровая конкуренция. И еще немного бизнеса"

"В ваших негативных комментариях гораздо больше измены. Вместо того, чтобы оставить фотографию только фотографией, именно вы даете выдуманному предательству реальную жизнь"

"Если спорт – это политика, то и образование – политика, инженерия – политика, медицина – политика, искусство – политика. Вся наша жизнь с таким подходом – политика. Идиотская подмена понятий"

"Оставьте политику государственным деятелям, и не вплетайте ее во все подряд", – написал Станислав Горуна

Станислав Горуна
Станислав Горуна / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что Магучих вызвали на ковер в Минобороны за объятия с Ласицкене, которая была доверенным лицом Путина на выборах 2018 года.

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