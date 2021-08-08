Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Украинку Магучих обвинили в братании с врагом, а Ласицкене ведет войну с властями РФ

Елена Павлова Елена Павлова
8 августа, 09:26
Копировать ссылку
В России победа прыгуньи – поперек горла, потому что министр спорта не хотел брать трехкратную чемпионку мира на Олимпиаду из-за критики в свой адрес
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

Вчера и страницы СМИ, и соцсети облетели фото украинско-российских объятий на Олимпиаде, когда бронзовый призер в прыжках в длину Ярослава Магучих и олимпийская чемпионка Мария Ласицкене укутали друг друга флагами. Некоторые уже успели обвинить Магучих в братании с врагом.

Читайте также: В обнимку с россиянкой и гимн от потомка Украины: как награждали бронзой Магучих

Но в России медали Марии, а тем более – победе, совсем не рады, поскольку там прыгунья враг для местных спортивных, да и не не только, властей. Она уже ни один год ведет войну с местными чиновниками после допинговых скандалов в легкой атлетике.

Мария Ласицкене
Мария Ласицкене

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене
Ярослава Магучих и Мария Ласицкене / Фото: Reuters

Трехкратная чемпионка мира Ласицкене, которая пропустила Олимпиаду в Рио-2016 из-за санкций ко всем легкоатлетам РФ, и сейчас активно критикует спортивные власти своей страны из-за допинговых схем, бездействия и непрофессионализма. Также она грозила им судами.

А муж Марии журналист Владас Ласицкас рассказал, что министр спорта России Олег Матыцин не хотел видеть прыгунью на Олимпиаде-2020.

"Да, министр спорта Олег Матыцин говорил, чтобы Машу не брали в Токио.

Очень рад, что Олег Васильевич решил все проблемы российского спорта и у него осталась главная проблема — война с чистой спортсменкой Марией Ласицкене из-за критики в свой адрес. Удачи, Олег Васильевич", – написал Ласицкас в Twitter

И за свои слова журналисту досталось и от обычного пользователя соцсети:

Напомним, Ласицкене выиграла прыжки на Олимпиаде в Токио, став единственной участницей соревнований, которой удалось преодолеть высоту 2,04 метра. Украинка Ярослава Магучих в свои 19-лет остановилась на отметке в 2 метра. И уже берет курс на Париж-2024.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
40
33
112
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
27
23
70
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
9
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
10
flag Франция ФранцияFR
9
12
11
32
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять