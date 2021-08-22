Українка виграла змагання в США, куди не пустили скандальну олімпійську чемпіонку з Росії

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко стала переможниця етапу Діамантової Ліги в американському Остіні. Наша спортсменка виграла змагання з найкращим персональним результатом в сезоні

Ірина Геращенко виграла етап Діамантової ліги у США / Фото: Reuters

У США Геращенко стрибнула на 1,98 м – це її найкращий показник в сезоні. На недавніх Олімпійських іграх в Токіо українка з цим же результатом стала четвертою.

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Як і в Токіо, Ірина замахнулася на позначку в два метри, але подолати її не змогла.

Відмітимо, що на 1,98 м також стрибнула Вашті Каннінгем з США, але поступилася першим місцем українці за додатковими показниками.

Ще одна українка Юлія Левченко з результатом 1,90 стала четвертою. У Токіо вона, нагадаємо, фінішувала восьмою з результатом 1,96 м.

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Наша бронзова призерка Токіо Ярослава Магучіх змагання пропускала. Як і олімпійська чемпіонка росіянка Марія Ласіцкене – їй не видали американську візу.

Нагадаємо, що обійми Марії Ласіцкене і Ярослави Магучіх спровокували грандіозний скандал в українському спорті.