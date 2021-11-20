Влаштував "шашки" на дорозі: президент автоспорту Дагестану загинув у жахливій ДТП

На Кутузовському проспекті у Москві сталася велика аварія, повідомляє sector.depo. Автомобіль BMW, за кермом якого був автоблогер Саїд Губденський, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Volvo і Mercedes.
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Ібрагімов був пасажиром в автомобілі BMW, який брав участь у аварії.
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Внаслідок ДТП Губденський та його пасажир загинули на місці, ще двоє людей отримали травми.
За попередніми даними, блогер влаштував "шашки" на дорозі та перевищив швидкість.
Зазначимо, що "шашки" на дорозі – це вид небезпечного водіння, при якому перебудова відбувається за інтенсивного руху, коли всі смуги руху зайняті.
. , BMW, . https://t.co/4Dj50A72dL pic.twitter.com/OpfbOCEMJh- Ilya Varlamov (@varlamov) November 20, 2021