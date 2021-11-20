Влаштував "шашки" на дорозі: президент автоспорту Дагестану загинув у жахливій ДТП

Президент федерації автомобільного та мотоциклетного спорту Дагестану Заур Ібрагімов загинув у масовій ДТП у Москві

У ДТП у Москві загинув президент федерації автоспорту Дагестану Заур Ібрагімов / Фото: Колаж: Сьогодні

На Кутузовському проспекті у Москві сталася велика аварія, повідомляє sector.depo. Автомобіль BMW, за кермом якого був автоблогер Саїд Губденський, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Volvo і Mercedes.

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Ібрагімов був пасажиром в автомобілі BMW, який брав участь у аварії.

Внаслідок ДТП Губденський та його пасажир загинули на місці, ще двоє людей отримали травми.

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За попередніми даними, блогер влаштував "шашки" на дорозі та перевищив швидкість.

Зазначимо, що "шашки" на дорозі – це вид небезпечного водіння, при якому перебудова відбувається за інтенсивного руху, коли всі смуги руху зайняті.