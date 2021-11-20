Устроил "шашки" на дороге: президент автоспорта Дагестана погиб в жутком ДТП

На Кутузовском проспекте в Москве произошла крупная авария, сообщает sector.depo. Автомобиль BMW, за рулем которого находился автоблогер Саид Губденский, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo и Mercedes.
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Ибрагимов был пассажиром в автомобиле BMW, участвовавшем в аварии.
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В результате ДТП Губденский и его пассажир погибли на месте, еще два человека получили травмы.
По предварительным данным, блогер устроил "шашки" на дороге и превысил скорость.
Отметим, что "шашки" на дороге – это вид опасного вождения, при котором перестроение происходит при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты.
. , BMW, , .https://t.co/4Dj50A72dLpic.twitter.com/OpfbOCEMJh— Ilya Varlamov (@varlamov) November 20, 2021