Экс-футболист УПЛ умер в реанимации от коронавируса

Денис Ковба, бывший футболист украинских Зирки и Александрии, умер в реанимационном отделении одной из московских больниц, не справившись с последствиями заражения коронавирусом. Ему было 42.
О смерти Ковбы сообщает другой его бывший клуб – самарские Крылья Советов – у себя на сайте.
У Ковбы осталось двое сыновей – 14-летний Платон и 11-летний Захар.
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Неделю назад бывшая жена Дениса Ковбы, Надежда, писала в Instagram:
"Прошу вашей молитвы за очень хорошего человека, отца моих детей Дениса Ковбу. Он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации с диагнозом COVID. Сейчас можно только молиться и ждать. Умоляю вас помочь, для меня это очень важно".
Однако спасти Ковбу не удалось.
Отметим, что помимо Зирки, Александрии и Крыльев Советов, Ковба выступал за белорусский Локомотив, Спарту, с которой стал чемпионом Чехии-2010, и Химки из РФ.
За сборную Беларуси Ковба провел 36 матчей, забив два гола.
Ранее от коронавируса скончался чемпион СССР в составе луганской Зари, известный эксперт Сергей Морозов.