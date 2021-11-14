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Помер легендарний український чемпіон

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
14 листопада, 15:56
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Пішов із життя п'ятиразовий чемпіон Європи з самбо Анатолій Бондаренко
Пішов із життя Анатолій Бондаренко
Пішов із життя Анатолій Бондаренко

У віці 77 років помер видатний український спортсмен Анатолій Бондаренко, повідомляє ТАРС. Причиною смерті стали наслідки перенесеної коронавірусної інфекції.

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11 листопада Бондаренка було доставлено до однієї з московських лікарень. Лікарі в реанімації дві доби виборювали життя спортсмена, проте врятувати його не вдалося.

Анатолій Бондаренко народився у Вінниці 20 грудня 1943 року. Там же зробив свої перші кроки у спорті, у 16 років вигравши дорослий Чемпіонат України із самбо.

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У двадцятирічному віці продовжив тренуватися у Києві під керівництвом Ярослава Волощука, а через рік став уперше найкращим дзюдоїстом Європи у вазі 80 кг.

Він чотири рази ставав чемпіоном СРСР із самбо (1963, 1964, 1965 та 1968), двічі вигравав чемпіонат Європи в особистому заліку (1964, 1969), і тричі – у командному (1964, 1965, 1970).

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Виступав за збірну Радянського Союзу з 1964 по 1970 рік. Завершив кар'єру 1975 року.

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