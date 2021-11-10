Ось тобі і травма! Не стало забивного хокеїста

Андрій Болтов – вихованець школи магнітогорського Металурга, одного з найсильніших клубів РФ. До складу Липецька форвард перебрався у 2018 році, і за два з гаком сезони провів у команді 85 матчів, закинувши 18 шайб та віддавши 26 результативних передач.
Однак потім сталася тяжка травма хребта, яка прикувала хокеїста до ліжка.
У вересні було оголошено збір додаткових коштів на лікування гравця. Нещодавно Болтову навіть стало краще, з'явилася надія на одужання, але напередодні спортсмена не стало.
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