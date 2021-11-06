Українська гімнастка засвітила труси на концерті співака із "Миротворця"

Влада Нікольченка біля знаменитого готелю "Бурдж-ель-Араб" в Дубаї витанцьовувала під пісні Філіпа Кіркорова

Влада Нікольченко розважається в Дубаї

Відома українська гімнастика Влада Нікольченко продовжує весело тусуватися в Еміратах. На цей раз спортсменка побувала на концерті.

"Вчора побувала на концерті Філіпа Кіркорова. Одна маленька мрія збулася і це було неймовірно. Запалювали і горіли, та й без мартіні почувалися Богинею", – написала Влада. Instagram.

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І справді, Влада так витанцьовувала в сукні з глибоким розрізом, що засвітила труси.

На жаль, спортсменку анітрохи не збентежило, що Філіп Кіркоров вже давно перебуває у базі "Миротворця".

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"Свідоме багаторазове порушення Державного кордону України з метою проникнення до захопленого російськими окупантами Криму. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками", – ось що про співака пише "Миротворець".

Шкода, що українські атлети, які мають стати прикладом для молоді, живуть за принципом спорт поза політикою.

Влада Нікольченко була лідером української збірної з художньої гімнастики, виборола ліцензію на Ігри в Токіо, але її не включили до складу Олімпіади-2020.