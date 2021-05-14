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В української прими болючі наслідки COVID-19. Навіть думали, що завершила кар'єру

Олена Павлова Олена Павлова
14 травня, 12:02
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Призер чемпіонату світу та Європи з художньої гімнастики Влада Никольченко важко відновлюється після хвороби, але заспокоїла своїх шанувальників
Влада Никольченко
Влада Никольченко / Фото: Instagram

Перший номер збірної України з художньої гімнастики Влада Никольченко останнім часом зникла з килима і не виступає на турнірах. Вболівальники 18-річної харківської спортсменки занепокоїлися, не вирішила чи вона нишком завершити кар'єру. І сама Влада роз'яснила ситуацію, зробивши пост в Instagram .

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"Я не закінчила гімнастику, я ще не все сказала на килимі. В цей момент я відновлююся після COVID-19. На жаль, це проблема, в зараз дуже гостра, вірус дав ускладнення ... Для мене це дуже болісно, причому у всіх сенсах цього слова. Для мене гімнастика – це биття серця, дихання тіла, мій ритм життя. Безумовно я вірю, що незабаром все налагодиться, і я зможу вас радувати своїми виступами ", – написала Влада

Нагадаємо, що 18-річна Влада вже бронзова призерка чемпіонату світу та Європи (2019), дворазова бронзова призерка Європейських ігор (2019). Чемпіонка України (2018 і 2019) і переможниця Кубка Дерюгіної. Нагороджена державної медаллю "За працю і звитягу.

Влада Нікольченко
Влада Нікольченко / Фото: AFP

/ Фото: Instagram

За словами Ірини Дерюгіної, Никольченко – це унікальна гімнастка, "в голові якої комп'ютер".

Раніше ми розповідали, як українська гімнастка бореться з пухлиною : Хімія довела до того, що мені було все одно.

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