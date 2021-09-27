Літо тільки починається: самі стрункі ніжки українського спорту відпочивають в Дубаї

Українська гімнастка Влада Нікольченко відривається під час паузи в спортивній кар'єрі. Дівчина відправилася грітися під теплими сонячними променями в Дубай

Влада Нікольченко відпочиває в Дубаї / Фото: Instagram

Після того, як Влада пролетіла повз Олімпіади в Токіо, вона вирішила тимчасово зупинити кар'єру. Замість цього красуня розвиває свою модельну кар'єру і регулярно радує фанатів красивими фото з відпочинку.

Нікольченко опублікувала в Instagram гаряче фото з відпочинку в Дубаї. Дівчина в пікантному купальнику позує біля пальми, виставивши напоказ свої стрункі ніжки.

"Коли в Україні наближається зима, у мене тільки починається літо", – підписала знімок Влада.

Влада була лідеркою української збірної з художньої гімнастики, завоювала ліцензію на Ігри в Токіо, але з незрозумілих причин її не включили до складу на Олімпіади-2020.

Нікольченко заявила, що це було рішення НОК України та Міністерства спорту.