28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик - чемпіон! 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Літо тільки починається: самі стрункі ніжки українського спорту відпочивають в Дубаї

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
27 вересня, 16:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська гімнастка Влада Нікольченко відривається під час паузи в спортивній кар'єрі. Дівчина відправилася грітися під теплими сонячними променями в Дубай
Влада Нікольченко відпочиває в Дубаї
Влада Нікольченко відпочиває в Дубаї / Фото: Instagram

Після того, як Влада пролетіла повз Олімпіади в Токіо, вона вирішила тимчасово зупинити кар'єру. Замість цього красуня розвиває свою модельну кар'єру і регулярно радує фанатів красивими фото з відпочинку.

Нікольченко опублікувала в Instagram гаряче фото з відпочинку в Дубаї. Дівчина в пікантному купальнику позує біля пальми, виставивши напоказ свої стрункі ніжки.

"Коли в Україні наближається зима, у мене тільки починається літо", – підписала знімок Влада.

Влада була лідеркою української збірної з художньої гімнастики, завоювала ліцензію на Ігри в Токіо, але з незрозумілих причин її не включили до складу на Олімпіади-2020.

Нікольченко заявила, що це було рішення НОК України та Міністерства спорту.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
БІЙ РОКУ
1xbet

Усик проти
Джошуа

Переможний гопак Усика!
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
ТОП-матчі

Шахтар

Завтра

19:45

Інтер

5,30

4,48

1,65

Баварія

29 вер

22:00

Динамо

1,11

12

28
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металіст 1925
9
8:13
10
10
Рух
9
6:12
8
11
Колос
8
5:13
8
12
Інгулець
8
8:14
7
13
Львів
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
8
9:21
5
16
Маріуполь
9
12:23
4
Показати бiльше
Понеділок, 27 вересня
19:30
Пʼятниця, 1 жовтня
19:30
Субота, 2 жовтня
14:00
17:00
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти