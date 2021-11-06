Украинская гимнастка засветила трусы на концерте певца из "Миротворца"

Влада Никольченко возле знаменитого отеля "Бурдж-эль-Араб" в Дубае вытанцовывала под песни Филиппа Киркорова

Влада Никольченко развлекается в Дубае

Знаменитая украинская гимнастика Влада Никольченко продолжает весело тусить в Эмиратах. На этот раз спортсменка побывала на концерте.

"Вчера побывала на концерте Филиппа Киркорова. Одна маленькая мечта сбылась и это было невероятно. Зажигали и горели, да и без мартини чувствовали себя Богиней", – написала Влада в Instagram.

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И правда, Влада так вытанцовывала в платье с глубоким разрезом, что засветила трусы.

К сожалению, спортсменку нисколько не смутило, что Филипп Киркоров уже давно находится в базе "Миротворца".

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"Сознательное многократное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", – вот что о певце пишет "Миротворец".

Жаль, что украинские атлеты, которые должны стать примером для молодежи, живут по принципу спорт вне политики.

Влада Никольченко была лидером украинской сборной по художественной гимнастике, завоевала лицензию на Игры в Токио, но ее не включили в состав на Олимпиаду-2020.