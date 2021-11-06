5 ноября 19:30
Александрия 2
Металлист 1925 0
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Шева - в Дженоа! ⚽ МЮ - МанСити: онлайн Маска, кто ты? Маска, кто ты? 💉 Депутаты - антивакцинаторы
СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Украинская гимнастка засветила трусы на концерте певца из "Миротворца"

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
6 ноября, 14:14
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Влада Никольченко возле знаменитого отеля "Бурдж-эль-Араб" в Дубае вытанцовывала под песни Филиппа Киркорова
Влада Никольченко развлекается в Дубае
Влада Никольченко развлекается в Дубае

Знаменитая украинская гимнастика Влада Никольченко продолжает весело тусить в Эмиратах. На этот раз спортсменка побывала на концерте.

"Вчера побывала на концерте Филиппа Киркорова. Одна маленькая мечта сбылась и это было невероятно. Зажигали и горели, да и без мартини чувствовали себя Богиней", – написала Влада в Instagram.

Реклама

И правда, Влада так вытанцовывала в платье с глубоким разрезом, что засветила трусы.

К сожалению, спортсменку нисколько не смутило, что Филипп Киркоров уже давно находится в базе "Миротворца".

Реклама

"Сознательное многократное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", – вот что о певце пишет "Миротворец".

Жаль, что украинские атлеты, которые должны стать примером для молодежи, живут по принципу спорт вне политики.

Влада Никольченко была лидером украинской сборной по художественной гимнастике, завоевала лицензию на Игры в Токио, но ее не включили в состав на Олимпиаду-2020.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Динамо

Сегодня

17:00

Ворскла

1.38

5.10

7.50

Колос

Завтра

17:00

Шахтер

11.5

5.60

1.27
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтер
13
35:7
32
3
Заря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Днепр-1
13
20:14
25
6
Александрия
14
14:10
23
7
Верес
13
12:12
19
8
Металлист 1925
14
16:22
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львов
13
9:20
10
13
Ингулец
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Черноморец
13
12:26
8
16
Мариуполь
13
15:32
4
Показать больше
Пятница, 5 ноября
2:0
Смотри на:
Суббота, 6 ноября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять