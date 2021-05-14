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У украинской примы болезненные последствия COVID-19. Даже думали, что завершила карьеру

Елена Павлова Елена Павлова
14 мая, 12:02
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Призер чемпионата мира и Европы по художественной гимнастике Влада Никольченко тяжело восстанавливается после болезни, но успокоила своих поклонников
Влада Никольченко
Влада Никольченко / Фото: Instagram

Первый номер сборной Украины по художественной гимнастике Влада Никольченко в последнее время пропала с ковра и не выступает на турнирах. Болельщики 18-летней харьковской спортсменки забеспокоились, не решила ли она втихаря завершить карьеру. И сама Влада разъяснила ситуацию, сделав пост в Instagram.

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"Я не закончила гимнастику, я еще не все сказала на ковре. В данный момент я восстанавливаюсь после COVID-19. К сожалению, это проблема, в данный момент очень острая, вирус дал осложнения... Для меня это очень болезненно, причем во всех смыслах этого слова. Для меня гимнастика – это биение сердца, дыхание тела, мой ритм жизни. Безусловно я верю, что в скором времени все наладится, и я смогу вас радовать своими выступлениями", – написала Влада

Напомним, что 18-летняя Влада уже бронзовая призерка чемпионата мира и Европы (2019), двукратная бронзовая призерка Европейских игр (2019). Чемпионка Украины (2018 и 2019) и победительница Кубка Дерюгиной. Награждена государственной медалью "За працю і звитягу.

Влада Никольченко
Влада Никольченко / Фото: AFP

/ Фото: Instagram

По словам Ирины Дерюгиной, Никольченко – это уникальная гимнастка, "в голове которой компьютер".

Ранее мы рассказывали, как украинская гимнастка борется с опухолью: Химия довела до того, что мне было все равно.

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