За кокосом и трусов не видно. Вот за чем ездят в Дубай

Звезда украинской художественной гимнастики Влада Никольченко вспомнила свой отдых в Эмиратах.
Спортсменка в Instagram запостила мегаэротическое фото. Влада в микроскопичном бикини стоит на коленях и держит кокос.
"Любительница кокосов". – подписала снимок Влада.
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Влада была лидером украинской сборной по художественной гимнастике, завоевала лицензию на Игры в Токио, но по непонятным причинам ее не включили в состав на Олимпиаду-2020.
Никольченко заявила, что это было решение НОК Украины и Министерства спорта.
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Недавно гимнастка поехала в Дубай, откуда заспамила свои соцсети очень яркими фотографиями.
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