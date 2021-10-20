Невероятно сексуально: спортсменка расслабилась у бассейна

Одна из самых сексуальных спортсменок MMA Валери Лореда поразила своих фанатов откровенной фотосессией возле бассейна. Ранее украинская красотка показала, как меняет купальники каждый день.
С Майами Валери запостила в Instagram горячие фото в откровенном купальнике.
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Напомним, что 22-летняя Лореда дебютировала в смешанных единоборствах в феврале 2019 года. Последний поединок она провела 7 августа, победив американку Тару Графф техническим нокаутом во втором раунде. Всего на ее счету три победы в трех боях в MMA.
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