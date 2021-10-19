Девушка динамовца закосила под Памелу Андерсон

Модель Playboy Альвина Царенко, в августе подарившая сына Мая словенскому легионеру Динамо Беньямину Вербичу, похвасталась шикарной формой спустя два месяца после родов.
Эффектная блондинка предстала в образе героини сериала "Спасатели Малибу" – не только подобрав купальник, но и сделав прическу, как у знаменитой кинодивы Памелы Андерсон.
Далее по теме
Напомним, ранее Вербич устроил Альвине шикарную встречу после родов.
А совсем недавно Вербич и Альвина зажигали на свадьбе другого динамовца – поляка Томаша Кендзеры.
Смотрите больше фото возлюбленной Вербича
Читайте также:
- Девушка из Playboy показала дом, в котором живет с игроком Динамо
- Девушка динамовца выдала эротическую фотосессию после родов
- Как декабристка. Жена игрока Динамо ездит за ним на все матчи
- Боюсь выставлять обычные фото: украинскую красотку удивили фанаты
- Волейболистку критиковали за откровенные фото, а она назло сняла с себя все
- Полуголая Анжелика Терлюга с медалью Олимпиады: горячие фото каратистки
- Даша, это ты Мисс Украина Вселенная! Белодед затмила победительницу
- В купальнике вылезла на пальму: украинскую спортсменку сравнили с обезьянкой