Русский
$ 28,06
33,81
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Тупості немає меж – знаменита спортсменка розкритикувала владу

25 квітня, 14:24

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Білоруська штовхачка ядра Надія Остапчук обурилася діями ради міністрів стосовно міжнародних компаній

Надія Остапчук

Надія Остапчук / Фото: Instagram

Далеко не всі спортсмени займають активну громадянську позицію. Однак є чимало таких, хто не соромиться висловлювати свою думку з багатьох питань поза спортом. Одна з них – білоруська легкоатлетка Надія Остапчук. Нещодавно ми писали, що зірка білоруського спорту не хоче союзу з Росією. Тепер же 40-річна штовхачка ядра відгукнулася про владу своєї батьківщини.

Реклама

На сторінці в Facebook багаторазова призерка Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи відреагувала на рішення уряду заборонити ввезення в Білорусь деяких товарів з-за кордону. Своєрідні санкції торкнулися трьох великих компаній, які виступали проти чемпіонату світу з хокею в Білорусі. Остапчук написала:

"Згорів сарай, нехай гариць і хата". Тупості – немає меж. "Генії маркетингу" виріжуть все бажання на -надцять років уперед працювати з Білоруссю.... Боже, за що нам все ЦЕ!?"

Нагадаємо, хокейний форум повинен був пройти в містах Латвії та Білорусі. Кілька спонсорів погрожували відмовитися від його фінансування, в тому числі одна фірма – косметична, дві – автомобільні. У підсумку матчі відбудуться лише в балтійській республіці.

Читайте також: Медальні розбірки в легкій атлетиці виграв собака.

Дивіться, як збірна Бельгії розгромила Білорусь у відборі на ЧС з футболу:

Реклама

Учора українка забрала олімпійську ліцензію у фехтуванні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

спорт Білорусія санкції легка атлетика
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Я готова показатися вам без волосся". Фото української гімнастки під час хіміотерапіїІнші
Гаряча велосипедистка ледь утримує груди рукою і сміється: фото
Гаряча велосипедистка ледь утримує груди рукою і сміється: фотоІнші
Схоже на погрозу з Хрещеного батька: Баюл попросили замовкнути
Схоже на погрозу з Хрещеного батька: Баюл попросили замовкнутиІнші
Спортсменка в мокрому купальнику підірвала соцмережі
Спортсменка в мокрому купальнику підірвала соцмережіІнші
Спікери Sports Talk Club обговорять популярність жіночого спорту
Спікери Sports Talk Club обговорять популярність жіночого спортуІнші
Суворе відео: Білодід показала, як розправлялася з суперницями на чемпіонаті Європи
Суворе відео: Білодід показала, як розправлялася з суперницями на чемпіонаті ЄвропиІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти