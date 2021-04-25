Тупості немає меж – знаменита спортсменка розкритикувала владу

Надія Остапчук / Фото: Instagram

Далеко не всі спортсмени займають активну громадянську позицію. Однак є чимало таких, хто не соромиться висловлювати свою думку з багатьох питань поза спортом. Одна з них – білоруська легкоатлетка Надія Остапчук. Нещодавно ми писали, що зірка білоруського спорту не хоче союзу з Росією. Тепер же 40-річна штовхачка ядра відгукнулася про владу своєї батьківщини.

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На сторінці в Facebook багаторазова призерка Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи відреагувала на рішення уряду заборонити ввезення в Білорусь деяких товарів з-за кордону. Своєрідні санкції торкнулися трьох великих компаній, які виступали проти чемпіонату світу з хокею в Білорусі. Остапчук написала:

"Згорів сарай, нехай гариць і хата". Тупості – немає меж. "Генії маркетингу" виріжуть все бажання на -надцять років уперед працювати з Білоруссю.... Боже, за що нам все ЦЕ!?"

Нагадаємо, хокейний форум повинен був пройти в містах Латвії та Білорусі. Кілька спонсорів погрожували відмовитися від його фінансування, в тому числі одна фірма – косметична, дві – автомобільні. У підсумку матчі відбудуться лише в балтійській республіці.

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