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Такого фінішу ви ще не бачили! Медальні розбірки виграв собака

24 квітня, 16:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Фінал жіночої естафети 4х200 м в Юті вийшов досить оригінальним, на останніх метрах дистанції собака вибіг на доріжку і обігнав спортсменку

Жіноча легкоатлетична естафета 4х200 м на регіональних змаганнях у Юті увійде в історію. Такого фінішу, мабуть, ще не було в історії. Коли спортсменки, які бігли на останньому етапі, виходили на фінішну пряму, кількість претенденток на перемогу поповнилося новою учасницею.

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Собака вистрибнув з трибуни на доріжку, кинувся за лідером і під оплески глядачів першим перетнув фінішну лінію.

Пізніше з'ясувалося, що собака на прізвисько Холлі належить одній з спортсменок і нерідко бере участь в тренуваннях, тому бігати наввипередки для нього виявилося звичайною справою.

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легка атлетика собака

Джерело: NEWSru.com

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