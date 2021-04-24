Такого фінішу ви ще не бачили! Медальні розбірки виграв собака

Жіноча легкоатлетична естафета 4х200 м на регіональних змаганнях у Юті увійде в історію. Такого фінішу, мабуть, ще не було в історії. Коли спортсменки, які бігли на останньому етапі, виходили на фінішну пряму, кількість претенденток на перемогу поповнилося новою учасницею.
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Собака вистрибнув з трибуни на доріжку, кинувся за лідером і під оплески глядачів першим перетнув фінішну лінію.
Пізніше з'ясувалося, що собака на прізвисько Холлі належить одній з спортсменок і нерідко бере участь в тренуваннях, тому бігати наввипередки для нього виявилося звичайною справою.
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