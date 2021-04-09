У Росії повна деградація: зірка білоруського спорту не хоче союзу з колишніми братами

Призер Олімпійських ігор і чемпіонка світу в штовханні ядра білоруска Надія Остапчук розповіла, яких союзників вона хотіла б для своєї країни. Нагадаємо, що в Білорусі з серпня не припиняються масові протести проти президента Олександра Лукашенка. А в Мінську на матчі збірної Білорусі трибуни заповнили солдатами.

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"Хотіла б союзу Білорусі з ЄС, хоча раніше дотримувалася думки, що союз нам не потрібен ні з ким. Але зараз мені здається, що треба прагнути до сильних, розумних, розвинених країн. Вони нам можуть допомогти подолати кризу і швидко перейти до розвитку всіх сфер життя. Союз з Росією – туди навіть дивитися не треба, в цій країні відбувається повна деградація. Я патріот Білорусі, люблю свою країну і хочу їй добра. А головна цінність Білорусі – це люди", – цитує Остапчук by.tribuna.com

Надія Остапчук / Фото: Instagram

Остапчук виступає проти насильства і за чесні вибори в Білорусі, входить до Вільного об'єднання спортсменів. Нещодавно продала на благодійному аукціоні свою золоту медаль з чемпіонату Європи-2005 за 11 100 доларів, щоб підтримати репресованих колег.

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Раніше ми повідомляли, що призерка Олімпіади вірить в падіння режиму Лукашенка.

Всі подробиці в спецтемі Нова хвиля протестів у Білорусі

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