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Повернемося в нову Білорусь! Призерка Олімпіади вірить в падіння режиму Лукашенка

3 квітня, 15:10

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Олександрі Герасимені на батьківщині загрожує п'ять років в'язниці

Найтитулованіша білоруська плавчиха Олександра Герасименя прокоментувала порушення кримінальної справи проти неї в Білорусі.

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Дворазова віце-чемпіонка Олімпійських ігор 2012 року і бронзова призерка Ігор 2016 року після завершення кар'єри зайнялася громадською діяльністю і стала однією з організаторів об'єднання "Білоруський фонд спортивної солідарності". На батьківщині її звинувачують за статтею "Заклики до вчинення дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі". Спортсменці загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

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"Чекала, що уряд піде на такий крок? Так, думали, що це буде набагато раніше, але щось вони затрималися. Чи будуть шукати? Може бути. Постараємося зробити так, щоб нас не знайшли. Зараз абсолютно марно заперечувати відкриття кримінальної справи. У нас немає абсолютно ніяких правових норм, тому будемо оскаржувати, коли повернемося в нову Білорусь" , – заявила Газеті.RU Герасименя, яка проживає у Вільнюсі.

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