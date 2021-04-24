Довелося всіх заколоти! Українка забрала олімпійську ліцензію

На Олімпійських іграх в Токіо в фехтуванні Україну представить шпажистка Олена Кривицька, яка виграла кваліфікаційний турнір

Українська шпажистка Олена Кривицька виграла кваліфікаційний турнір і завоювала ліцензію на Олімпійські ігри в Японію.

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На шляху до Токіо-2020 Кривицька перемогла іспанку Сару Фернандес Кальєху (15:9), Яну Гріяк з Сербії (15:12), британку Сьюзан Марію Сіку (15: 5) і німкеню Олександру Ндоло (15:12).

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Олені Кривицькій – 34 роки. Це буде її вже третя Олімпіада. У Лондоні-2012 українка посіла 31-е місце, в Ріо 2016 – 15-е. Також на рахунку нашої спортсменки три бронзові медалі чемпіонатів світу і перемога на Універсіаді-2009.

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Ми повідомляли, що олімпійську ліцензію виборов Коу Лей, який представлятиме Україну в настільному тенісі.

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