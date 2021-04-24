Довелося всіх заколоти! Українка забрала олімпійську ліцензію

Українська шпажистка Олена Кривицька виграла кваліфікаційний турнір і завоювала ліцензію на Олімпійські ігри в Японію.
Читайте також: У Токіо оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус за три місяці до Олімпіади
На шляху до Токіо-2020 Кривицька перемогла іспанку Сару Фернандес Кальєху (15:9), Яну Гріяк з Сербії (15:12), британку Сьюзан Марію Сіку (15: 5) і німкеню Олександру Ндоло (15:12).
Олені Кривицькій – 34 роки. Це буде її вже третя Олімпіада. У Лондоні-2012 українка посіла 31-е місце, в Ріо 2016 – 15-е. Також на рахунку нашої спортсменки три бронзові медалі чемпіонатів світу і перемога на Універсіаді-2009.
Ми повідомляли, що олімпійську ліцензію виборов Коу Лей, який представлятиме Україну в настільному тенісі.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк